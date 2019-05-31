"Пугачова мене ненавиділа, і я пішла": у ЗМІ розповіли про скандал Кіркорова з першою дружиною

Російська примадонна Алла Пугачова нібито розлучила свого екс-чоловіка Філіпа Кіркорова з першою дружиною. Про це начебто розповіла жінка на ім'я Марія Шатланова, з якою Кіркоров 10 років мав стосунки.

У росЗМІ розповіли, що Алла ненавиділа Шатланову і тому зробила все, щоб розлучити їх із Кіркоровим, повідомило РІА VistaNews.

"Чому я покинула Філіпа? Та тому що Алла Борисівна мене ненавиділа. Вона все зробила для того, щоб я пішла. Ось так", – поділилася Шатланова.

Пугачова і Кіркоров ВладТайм

Також Марія додала, що була у стосунках із Кіркоровим від самого початку його кар'єри, а коли той познайомився з Пугачовою – він уже був досить відомим музикантом.

"Алла Борисівна була його кумиром. Завжди. І зараз напевно є його кумиром. І я вважаю, що до її рівня він дотягнувся. Причому без допомоги Пугачової. Для мене особисто суперечливе питання, хто кого використовував в цьому тандемі... Я знаю, як це було насправді. Не Алла Борисівна зробила Філіпа зіркою, він сам нею став. І, досягнувши цього, зміг одружитися з Пугачовою", – розповіла вона.

Марія Шатланова і Філіп Кіркоров вести Lite

Шатланова вказала, що її ніколи не цікавили гроші російського співака, їй було поруч із ним просто комфортно і цікаво. Кіркоров же в свою чергу називав її "талісманом" і нібито шкодував, коли Марія від нього пішла.

"І ще в той час він вважав, що я схожа на Пугачову. Хоча, мені здається, що ми з нею абсолютно різні. Алла Борисівна настільки сильна людина. У неї енергетика така! Пугачову відчуваєш, якщо навіть не знаєш, що вона поруч", – підсумувала вона.

Марія Шатланова YouTube

Відзначимо, дотепер невідомо, чи був десятирічний шлюб Кіркорова з Шатлановою офіційним. Філіп, у свою чергу, вважає за краще не згадувати про цю історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розкрилася правда про спільну дитину Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова. Виявилося, що в шлюбі з Кіркоровим примадонна завагітніла і пара готувалася до народження хлопчика. Однак артистка втратила дитину.

Також сам Кіркоров поділився відвертими деталями спільного життя з Пугачовою. Він розповів, що Алла лукава людина і її зовнішня оболонка істотно відрізняється від внутрішнього світу.

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