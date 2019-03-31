Прямі ефіри шоу "Голос країни-9": названо повний список учасників

У неділю, 31 березня, відбувся 11 випуск шоу "Голос країни-9", за підсумками якого стали відомі всі учасники прямих ефірів дев'ятого сезону.
Так, після двох етапів "нокаутів" команда кожного з чотирьох тренерів сформувалася з четвірки учасників. Нагадаємо, що в тренерський склад дев'ятого сезону "Голосу" увійшли співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK і міжнародна зірка Dan Balan. OBOZREVATEL простежив за подіями на проекті і пропонує дізнатися повний перелік учасників, які пройшли в прямі ефіри.
Команда Потапа:
Карина Арсентьєва
Арсеній Журавель
Богдана Ренк
Вікторія Ягич
Команда MONATIK:
Аліна Підлужна
Вікторія Олійник
Влад і Роман Таранцові
Андрій Карпов
Команда Дана Балана:
Катерина Бєгу
Оксана Муха
В'ячеслав Кретов
Рафі Хейтам
Команда Тіни Кароль:
Девід Аксельрод
Ксенія Бахчалова
Андрій Хайат
Ніка Тупилко
Ознайомитися з усіма подробицями 11 випуску шоу "Голос країни-9" ви можете за цим посиланням.
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