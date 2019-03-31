Прямі ефіри шоу "Голос країни-9": названо повний список учасників

У неділю, 31 березня, відбувся 11 випуск шоу "Голос країни-9", за підсумками якого стали відомі всі учасники прямих ефірів дев'ятого сезону.

Так, після двох етапів "нокаутів" команда кожного з чотирьох тренерів сформувалася з четвірки учасників. Нагадаємо, що в тренерський склад дев'ятого сезону "Голосу" увійшли співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK і міжнародна зірка Dan Balan. OBOZREVATEL простежив за подіями на проекті і пропонує дізнатися повний перелік учасників, які пройшли в прямі ефіри.

Команда Потапа:

Карина Арсентьєва

Арсеній Журавель

Богдана Ренк

Вікторія Ягич

Команда MONATIK:

Аліна Підлужна

Вікторія Олійник

Влад і Роман Таранцові

Андрій Карпов

Команда Дана Балана:

Катерина Бєгу

Оксана Муха

В'ячеслав Кретов

Рафі Хейтам

Команда Тіни Кароль:

Девід Аксельрод

Ксенія Бахчалова

Андрій Хайат

Ніка Тупилко

Ознайомитися з усіма подробицями 11 випуску шоу "Голос країни-9" ви можете за цим посиланням.

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