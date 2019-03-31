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Прямі ефіри шоу "Голос країни-9": названо повний список учасників

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У неділю, 31 березня, відбувся 11 випуск шоу "Голос країни-9", за підсумками якого стали відомі всі учасники прямих ефірів дев'ятого сезону.

Так, після двох етапів "нокаутів" команда кожного з чотирьох тренерів сформувалася з четвірки учасників. Нагадаємо, що в тренерський склад дев'ятого сезону "Голосу" увійшли співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK і міжнародна зірка Dan Balan. OBOZREVATEL простежив за подіями на проекті і пропонує дізнатися повний перелік учасників, які пройшли в прямі ефіри.

Команда Потапа:

  • Карина Арсентьєва

  • Арсеній Журавель

  • Богдана Ренк

  • Вікторія Ягич

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Команда MONATIK:

  • Аліна Підлужна

  • Вікторія Олійник

  • Влад і Роман Таранцові

  • Андрій Карпов

Команда Дана Балана:

  • Катерина Бєгу

  • Оксана Муха

  • В'ячеслав Кретов

  • Рафі Хейтам

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Команда Тіни Кароль:

  • Девід Аксельрод

  • Ксенія Бахчалова

  • Андрій Хайат

  • Ніка Тупилко

Ознайомитися з усіма подробицями 11 випуску шоу "Голос країни-9" ви можете за цим посиланням.

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Читайте всі новини по темі "голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
голос країни
Особи
MonatikТіна КарольДан БаланОлексій Потапенко (Потап)
Тег
Голос країни-9
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