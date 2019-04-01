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''Прошу заткнутися'': друг Лорак в Україні різко висловився про вибори

5.8тЧитати матеріал російською

Екс-продюсер співачки Ані Лорак Сергій Перман різко висловився про підсумки першого туру президентських перегонів в Україні.

На особистій сторінці у Facebook він заявив, що голосував за лідера гумористичної студії "Квартал 95" Володимира Зеленського та закликав "заткнутися" всіх, хто не згоден з його позицією.

Анни Лорак і Сергій Перман

Анни Лорак і Сергій Перман

Фото: facebook.com

"Я входжу в ці 30%, прошу всіх розумників, незадоволених моїм вибором, заткнутися або піти з друзів", — написав Перман.

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Пост продюсера прокоментували десятки його однодумців, колег по цеху.

''Прошу заткнутися'': друг Лорак в Україні різко висловився про вибори
''Прошу заткнутися'': друг Лорак в Україні різко висловився про вибори

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

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Особи
Володимир ЗеленськийАні Лорак
Місце
Україна
Теги
соцмережіFacebook
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Махно Володимир
Махно Володимир
житок открыл свой ротик???!!! слышишь ты, кучервый, а не пройти ли тебе нахуй следом за тимошенко?
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