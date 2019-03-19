Прокляття "Останнього героя": в Росії жорстко відповіли на чутки після смерті Началової

Колишній продюсер колись популярної передачі "Останній герой" Олександр Любимов спростував чутки про закономірність смертей героїв проекту, яку замкнула російська співачка Юлія Началова.
Він порадив у коментарі "РІА Новини" тим, хто шукає містичні збіги, звернути увагу на 81-річного телеведучого Миколу Дроздова, який двічі брав участь у шоу і досі сповнений сил.
"Моєю основною турботою був Микола Миколайович Дроздов, який проявив себе абсолютно неймовірною молодою людиною, показав приклад, як треба жити і радіти життю. І з ним, слава тобі Господи, все гаразд — і зараз, і тоді", — відповів Любимов.
Юлія Началова ("Останній герой")
Нагадаємо, що раніше в мережі провели паралель у смертях популярних російських зірок, які брали участь у передачі "Останній герой". Юлія Началова виявилася дев'ятою в страшному списку.
Юлія Началова, Децл, Сергій Бодров-молодший, Жанна Фріске
aif.ru
Так, серед загиблих після проекту виявилися: ведучий Сергій Супонєв, актор Сергій Бодров-молодший, переможниця четвертого сезону Яна Волкова, Сергій Сакін, співачка Жанна Фріске, Кирило Толмацький (Децл), актриса Віра Глаголєва та співак Кріс Кельмі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Юлія Началова була госпіталізована 11 березня через різкий підйом рівня цукру в крові і подагру.
Через погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у співачки.
16 березня Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
Результатом смерті назвали набряк легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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