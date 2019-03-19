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Прокляття "Останнього героя": в Росії жорстко відповіли на чутки після смерті Началової

5.3тЧитати матеріал російською

Колишній продюсер колись популярної передачі "Останній герой" Олександр Любимов спростував чутки про закономірність смертей героїв проекту, яку замкнула російська співачка Юлія Началова.

Він порадив у коментарі "РІА Новини" тим, хто шукає містичні збіги, звернути увагу на 81-річного телеведучого Миколу Дроздова, який двічі брав участь у шоу і досі сповнений сил.

"Моєю основною турботою був Микола Миколайович Дроздов, який проявив себе абсолютно неймовірною молодою людиною, показав приклад, як треба жити і радіти життю. І з ним, слава тобі Господи, все гаразд — і зараз, і тоді", відповів Любимов.

Юлія Началова ("Останній герой")

Юлія Началова ("Останній герой")

Новини
Екс-чоловік Началової розповів, що було найстрашнішим після смерті співачки

Нагадаємо, що раніше в мережі провели паралель у смертях популярних російських зірок, які брали участь у передачі "Останній герой". Юлія Началова виявилася дев'ятою в страшному списку.

Юлія Началова, Децл, Сергій Бодров-молодший, Жанна Фріске

Юлія Началова, Децл, Сергій Бодров-молодший, Жанна Фріске

aif.ru

Так, серед загиблих після проекту виявилися: ведучий Сергій Супонєв, актор Сергій Бодров-молодший, переможниця четвертого сезону Яна Волкова, Сергій Сакін, співачка Жанна Фріске, Кирило Толмацький (Децл), актриса Віра Глаголєва та співак Кріс Кельмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Юлія НачаловаЖанна ФріскеДецл (Кирило Тлумацький)Віра ГлаголєваКріс КельміСергій Бодров
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесшоуНовини Росії
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