Проект ''МастерШеф'' відвідає унікальний гість

Вперше в історії кулінарного проекту "МастерШеф" гостем шоу стане володар 4 зірок Мішлен! Цієї суботи в ефірі СТБ іспанська шеф-кухар Джорді Крус проведе для учасників кулінарний майстер-клас.

Джорді Крус отримав свою першу зірку Мішлен в 26 років. Це другий подібний випадок в світі. На даний момент шеф-кухар заслужив цілих 4 зірки. У найближчій програмі "МастерШеф. Професіонали" він приготує 3 культових страви іспанської кухні, а командам належить зробити якомога більш досконалих копій страв шеф-кухаря.

Фото: stb.ua

"Для мене велика честь приїхати до вас на "МастерШеф". Я вперше в житті буду працювати на українську кухню, тому трохи хвилююся. Але впевнений, що ми знайдемо спільну мову, адже на вашому проекті зібралися справжні професіонали", - підкреслив іменитий шеф повар.

Фото: stb.ua

Фото: stb.ua

"Зйомка пройшла супергладкіх, нам дуже сподобалося працювати з Джорді. Перш за все, наш гість виявився профі своєї справи, причому я говорю не тільки про те, як він готує, але і те, як він працює в кадрі. З першого погляду було видно, що у Джорді величезний телевізійний досвід", - розповів керівник проекту Андрій Пишний.

Він привіз багато унікальних продуктів з собою, все було підготовлено для зйомки. Відразу стало зрозуміло, що ми в надійних руках! Джорді зміг привнести собою щось унікальне в наш "МастерШеф". Сподіваюся, що і глядачі відчують цю магію через екран", - додав він.

Фото: stb.ua

Що вийде в учасників, побачимо в суботу 30 березня о 19:00 на каналі СТБ.

Як писав раніше OBOZREVATEL, переможниця одного з сезонів українського кулінарного телепроекту "МастерШеф" Асмік Гаспарян розповіла, як легко приготувати популярне блюдо турецької кухні.

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