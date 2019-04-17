Прийомна дочка Потапа викликала ажіотаж у мережі знімком у напівпрозорій білизні

Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), дочка його екс-дружини Ірини Горової Наталія захопила мережу пікантним знімком, на якому позує в напівпрозорій білизні.

Так, дівчина похвалилася в мережі гарячим фото, де також продемонструвала шанувальникам свої численні татуювання. Знімок опублікований на особистій сторінці Горової-молодшої в Instagram.

"Улюблене моє фото. Хочу залишити тут. Є якісь питання про тату?" – скромно підписала знімок Наталка.

Фотографія, на якій зображено підтягнуте напівголе тіло 20-річної Наталії Горової, викликала захоплення у користувачів мережі. Свої компліменти на адресу дівчини вони залишили в коментарях під фото.

"Просто бомба! Це нереально красиво", – розхвалили дівчину фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Потап і мати Наталії Ірина Горова розлучилися в 2017 році. Раніше в ЗМІ поширювалися чутки про те, що Потап розлучився з Іриною через роман з украінснкой співачкою Настею Каменських. Тоді вона періодично з'являлася на публіці в компанії Потапа і з каблучкою, яка нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовлялася.

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