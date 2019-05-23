Потап і Каменських влаштували розкішну весільну вечірку: запальні відео

Поп-діва Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) після офіційної церемонії одруження закотили шикарну вечірку в ресторані Fabius під Києвом.
Увечері на заході гості та винуватці урочистості насолоджувалися запальними піснями і танцями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Весілля Каменських та Потапа
Instagram@kamenskux_family
Каменських і Потапенко виконали кілька хітів гурту "Потап і Настя". Зокрема, прозвучали композиції: "Не пара" і "Чумачечая весна". Насті під час виступу не сподобалося словосполучення з популярної пісні, тому артисти, взявшись за руки, співали: "ми пара".
Ще однією фішкою вечірки був виступ Тіни Кароль. Вона порадувала молодят піснею "Нiжно". З усіх боків ввечері звучали оплески і радісні крики, а парочка світилася від щастя.
Настя і Потап - весілля
Instagram@kamenskux_family
Каменських і Потап з гостями
Instagram@kamenskux_family
Гості на весіллі Каменських і Потапенка
Instagram@kamenskux_family
Привітання для Каменських і Потапенка
Instagram@kamenskux_family
Гості оточили Настю і Потапа
Instagram@kamenskux_family
Ми пара, ми пара, ми пара❤️. Настя вибрала кремове плаття з мереживом силуету рибка і довгу фату. Наряд зірка придбала в салоні @ novias.ua! У нас продаються ексклюзивні дизайнерські сукні. Потап зупинив вибір на костюмі молочного відтінку. . Більше відео в історіях❣️. . . #bearanddimond # настякаменскіхсвадьба # потапсвадьба # потапінастя # потап # настякаменскіх #nk # каменских #potap #potapinastya #potupinastyaf
Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався в любові.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
З'явилися перші відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.
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