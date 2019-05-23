Потап і Каменських влаштували розкішну весільну вечірку: запальні відео

Поп-діва Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) після офіційної церемонії одруження закотили шикарну вечірку в ресторані Fabius під Києвом.

Увечері на заході гості та винуватці урочистості насолоджувалися запальними піснями і танцями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Весілля Каменських та Потапа Instagram@kamenskux_family

Каменських і Потапенко виконали кілька хітів гурту "Потап і Настя". Зокрема, прозвучали композиції: "Не пара" і "Чумачечая весна". Насті під час виступу не сподобалося словосполучення з популярної пісні, тому артисти, взявшись за руки, співали: "ми пара".

Ще однією фішкою вечірки був виступ Тіни Кароль. Вона порадувала молодят піснею "Нiжно". З усіх боків ввечері звучали оплески і радісні крики, а парочка світилася від щастя.

Настя і Потап - весілля Instagram@kamenskux_family

Каменських і Потап з гостями Instagram@kamenskux_family

Гості на весіллі Каменських і Потапенка Instagram@kamenskux_family

Привітання для Каменських і Потапенка Instagram@kamenskux_family

Гості оточили Настю і Потапа Instagram@kamenskux_family

Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався в любові.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

З'явилися перші відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.

Також у мережі показали перший танець молодят після того, як вони принесли один одному клятви.

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