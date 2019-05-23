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Потап і Каменських влаштували розкішну весільну вечірку: запальні відео

9.8тЧитати матеріал російською

Поп-діва Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) після офіційної церемонії одруження закотили шикарну вечірку в ресторані Fabius під Києвом.

Увечері на заході гості та винуватці урочистості насолоджувалися запальними піснями і танцями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Весілля Каменських та Потапа

Весілля Каменських та Потапа

Instagram@kamenskux_family

Каменських і Потапенко виконали кілька хітів гурту "Потап і Настя". Зокрема, прозвучали композиції: "Не пара" і "Чумачечая весна". Насті під час виступу не сподобалося словосполучення з популярної пісні, тому артисти, взявшись за руки, співали: "ми пара".

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Ще однією фішкою вечірки був виступ Тіни Кароль. Вона порадувала молодят піснею "Нiжно". З усіх боків ввечері звучали оплески і радісні крики, а парочка світилася від щастя.

Настя і Потап - весілля

Настя і Потап - весілля

Instagram@kamenskux_family

Каменських і Потап з гостями

Каменських і Потап з гостями

Instagram@kamenskux_family

Гості на весіллі Каменських і Потапенка

Гості на весіллі Каменських і Потапенка

Instagram@kamenskux_family

Привітання для Каменських і Потапенка

Привітання для Каменських і Потапенка

Instagram@kamenskux_family

Гості оточили Настю і Потапа

Гості оточили Настю і Потапа

Instagram@kamenskux_family

Ми пара, ми пара, ми пара❤️. Настя вибрала кремове плаття з мереживом силуету рибка і довгу фату. Наряд зірка придбала в салоні @ novias.ua! У нас продаються ексклюзивні дизайнерські сукні. Потап зупинив вибір на костюмі молочного відтінку. . Більше відео в історіях❣️. . . #bearanddimond # настякаменскіхсвадьба # потапсвадьба # потапінастя # потап # настякаменскіх #nk # каменских #potap #potapinastya #potupinastyaf

Публікація від Весільні та вечірні сукні ❤️ (@ novias.ua)

Потап і Настя 🐻💎 #bearanddiamond

Публікація від time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk)

🐻💎 #bearanddiamond

Публікація від time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk)

Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)"Потап і Настя"Тіна Кароль
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
весілляшоу-бизнесвидео
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bobin robin
bobin robin
МАБУТЬ ЖИДИ-ЧИСН ЇХ
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bobin robin
bobin robin
І ГРІХА НЕ БОЯТЬСЯ
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