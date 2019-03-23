Популярне на YouTube: хто вирвався в український топ цього тижня

Перший україномовний трек гурту "Время и Стекло", неординарний кліп росіян Little Big до хітової SKIBIDI та дещо новеньке зі світу кіно.

OBOZREVATEL публікує добірку найпопулярніших YouTube-релізів цього тижня в українському сегменті.

Время и Стекло - "Дим"

Один з найпопулярніших гуртів України "Время и Стекло" випустив цього тижня свій перший україномовних трек "Дим". Так, в історії гурту вже була пісня українською - саундтрек до мультфільму "Викрадена принцеса". Що ж стосується нової композиції, вона офіційно зайняла своє місце в дискографії колективу і ось-ось збере на YouTube свій перший мільйон.

LITTLE BIG - SKIBIDI

Російський гурт Little Big випустив цього тижня нову версію SKIBIDI, яка міцно закріпилася у вкладці популярного контенту на YouTube. На відео музиканти виконали новий танок, який, судячи з реакції в мережі, припав глядачам до душі.

Артур Пирожков - "Зацепила"

Співак та шоумен Артур Пірожков цього місяця представив в мережі свій новий кліп до пісні "Зацепила". За сюжетом, артист виступає в ролі прекрасного принца і приміряє на ноги безлічі претенденток величезну туфельку, але ніяк не може знайти ту, яку шукає. Ролик на відеохостингу вже зібрав більше 12 млн переглядів.

"Месники. Фінал"

Компанія Marvel порадувала своїх фанів новим трейлером картини "Месники: Фінал". Примітно, що ролик наполовину складається з уривків попередніх фільмів кіновсесвіту: "Залізної людини", "Капітана Америка" та "Війни нескінченності". Головним інтригуючим моментом відео виявилася поява в сюжеті супергероїні Капітана Марвел. Вона, як того очікують шанувальники, допоможе Месникам перемогти лиходія Таноса, який вже встиг знищити половину Всесвіту в попередній частині фільму.

"Дуже дивні справи-3"

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував дебютний трейлер третього сезону фантастичного серіалу "Дуже дивні справи". Схоже, проект має всі шанси увійти до списку найбільш популярних цього року. На відеохостингу новий трейлер всього за два дні зібрав понад 17 млн переглядів.

"Історія іграшок-4"

Студія Pixar представила в мережі повноцінний трейлер довгоочікуваного анімаційного фільму "Історія іграшок-4". На великі екрани мультфільм вийде 21 червня 2019 року. Четверта частина популярної франшизи оповідає про нову іграшку Forky, яку дівчинка Бонні самостійно зробила з ложки. Однак персонаж з фразою "я не іграшка" намагається втекти. Але лялька-ковбой Вуді Прайд заважає це зробити.

Як писав OBOZREVATEL, в середу, 20 березня, російський музикант Сергій Шнуров оголосив про закриття свого скандально відомого проекту — гурту "Ленинград". Колектив був заснований у 1997 році. За понад 20 років музиканти прославилися не тільки злободенними піснями й гучними шоу, але й креативними, зухвалими кліпами, які час від часу обговорювалися в мережі тижнями. Ми згадали 5 гучних роликів банди Шнура

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram