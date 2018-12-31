Пом'яті, але живі: Полякова, Дорофеєва та Астаф'єва звернулися до українців перед Новим роком

Напередодні новорічних свят Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) в рамках кампанії "За безпечні дороги" ініціював соціальний проект для українців "Пом'яті, але живі", який закликає водіїв та пасажирів користуватися ременем безпеки.

У проекті брали участь українські зірки: співачки Оля Полякова, Надя Дорофеєва, Даша Астаф'єва, TAYANNA, Michelle Andrade, телеведучі Володимир Дантес, Олександр Педан, Тимур Мірошниченко та інші. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба проекту.

Під час фотосесії українські зірки позували у пом'ятих сукнях і сорочках, показуючи, що навіть в передсвятковій лихоманці краще пристебнутися в автомобілі і пом'яти одяг, ніж ризикувати життям. Так, саме небажання пом'яти одяг входить в топ-10 причин того, чому водії та пасажири не хочуть використовувати ремінь безпеки. За результатами дослідження, середній показник користування ременями безпеки серед водіїв в містах України становить всього 23%.

Оля Полякова Прес-служба

Учасники проекту "Пом'яті, але живі" розповіли особисті історії про те, як ремінь безпеки врятував життя їм або їхнім близьким.

Оля Полякова, співачка:

– Коли мені було вісімнадцять, я потрапила в аварію. Їхала на передньому сидінні, не пристебнувшись. Автомобіль перед нами різко загальмував. Я вдарилася головою об торпедо, сильно розбила обличчя і чотири тижні пролежала в лікарні. З тих пір у мене залишився шрам над бровою і звичка завжди пристібатися. Хіба має значення, пом'явся твій піджак або плаття, якщо мова йде про твоє життя?

Надя Дорофеєва, солістка групи "Время и Стекло":

– В період новорічних свят причина "Я не пристебую ремені безпеки, тому що не хочу пом'яти ошатний одяг" входить в топ виправдань водіїв і пасажирів. Це жахливо засмучує! Пристібатися в автомобілі - обов'язкове правило, у якого не може бути винятків. Я роблю це завжди. Зрештою, якщо ви так переживаєте про свій зовнішній вигляд, візьміть святкове вбрання з собою і переодягніться на місці.

Надя Дорофєєва Прес-служба

Даша Астаф'єва, співачка

– Я кілька разів потрапляла в аварію, після однієї з яких у мене навіть залишилися шрами на колінах. Тепер в моїй машині пристібаються всі - це стало моїм правилом. Принципово не сідаю в таксі, де не працює ремінь безпеки, і ніколи не відмовлюся від нього через страх зіпсувати одяг - краще підберу плаття, яке не мнеться або мнеться, але красиво. Своєю участю в кампанії закликаю всіх українців бути мудрішими - пристібатися і піклуватися про свою безпеку та безпеку оточуючих. Не пристібатися за кермом, або вести машину в нетверезому стані – це злочин не тільки проти самого себе, а й проти людей, які тебе оточують на дорозі. Ні імідж, ні зручність не варті людського життя.

Даша Астаф'єва Прес-служба

Володимир Дантес, співак, чоловік Наді Дорофеєвої

– Коли мені було 16 років, я їхав на мопеді і мене збила машина. Тоді я зрозумів, що головне на дорозі – безпека. Пізніше була ситуація, коли я вів машину і потрапив в аварію. Зі мною були двоє пасажирів, ми їхали з Харкова до Києва і "приземлилися" в відбійник. Ніхто, на щастя, не постраждав завдяки тому, що всі були пристебнуті. Щоб виробити звичку пристібатися у інших людей, треба почати з себе і своєї сім'ї. У нас з Надею це перше правило – сів, пристебнувся, тільки тоді поїхав. Я вважаю, що пристібатися в машині повинно стати модним.

Володимир Дантес Прес-служба

TAYANNA, співачка

– Я за кермом 15 років. Дуже довго вважала себе супергероєм, який буде жити вічно, і їздила не пристібаючись. Одного разу на перехресті в мою машину врізався автомобіль. Якби тоді я була не пристебнута, ударилася б головою об вікно – втратила свідомість або отримала струс. І тепер користуюся ременем безпеки – завжди і всюди.

TAYANNA Прес-служба

Олександр Педан, телеведучий

– Я сів за кермо свого автомобіля більше 10 років тому і з того моменту завжди використовую ремінь. Мені подобається почуття безпеки. Також я дбаю про безпеку близьких - всі, хто сідає до мене в машину, пристібаються. Це правильно, це must і я б хотів, щоб це стало модним. У мене недавно друг потрапив в аварію – через ожеледицю не впорався з керуванням і його викинуло в кювет. Все обійшлося, він був пристебнутий і подушки спрацювали, завдяки цьому він залишився цілий і неушкоджений. Це ж так просто – пристебнутися! І цю звичку можна виробити дуже швидко. У мене це доведено до автоматизму, я навіть не помічаю і роблю це за частку секунди. Я вважаю, що треба бути відповідальним по відношенню до свого життя і життя інших людей. Кому ти намагаєшся щось довести? Що ти такий крутий і фартовий? Це дитячість! Невиправдане і дурне. Доводити свою крутість треба правильними вчинками.

Олександр Педан Прес-служба

Мішель Андраде, співачка

– Я народилася в Болівії і жила там до 13 років. У нас дітям мало не з народження розповідають про "Дорогу смерті", що з'єднує столицю Ла-Пас з містом Коройко. "Дорога смерті" в основному односмугова, без огороджень, частина її проходить над прірвою в кілька сотень метрів. Щорічно тут гине близько 300 чоловік. Зазвичай це водії, пасажири і любителі екстремальної їзди на велосипедах, які в потрібний момент не змогли загальмувати на повороті і зірвалися в прірву. Ми з сім'єю часто їздили по цій дорозі в джунглі. Папа кожен раз розповідав страшні історії і акцентував на тому, як важливо бути уважним і обережним. Поки я ще не вожу машину, але коли отримаю права, буду дуже серйозно ставитися до правил безпеки. У цьому сенсі для мене приклад – моя тітка. Після невеликого дорожнього інциденту, в який вона одного разу потрапила, в її автомобілі пристібають навіть собак.

Мішель Андраде Прес-служба

Тимур Мірошниченко, телеведучий

– Я 12 років за кермом, завжди пристібаюся сам і наполягаю, щоб це зробили все, хто сідає до мене в машину. Одного разу я потрапив в серйозну аварію. Їхав вранці з роботи додому, зйомки тривали більше 14 годин, я був дуже втомлений. Буквально на дві секунди втратив контроль над дорогою і врізався в маршрутку. Вона, на щастя, була без пасажирів, і ніхто не постраждав. Єдиний, хто міг серйозно постраждати, це я – машина була розбита. Мене врятував ремінь безпеки – завдяки тому, що був пристебнутий, відбувся подряпиною на коліні. Потрібно розуміти, що ціна непристебнутого ременя – це твоє життя.

Тимур Мірошниченко Прес-служба

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