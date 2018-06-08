Помер зірка фільму "Любов і голуби": що про це відомо

У Москві в п'ятницю, 8 червня, помер Ігор Лях, який зіграв Льоньку у фільмі "Любов і голуби".

Акторові було 55 років. Про смерть повідомив актор Дмитро Корепін на сторінці в Facebook.

"Не стало Ігоря Ляха", - написав Корепін.

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Як стало відомо РЕН ТВ, актор помер удома від зупинки серця. Лікарі не змогли допомогти Ляху.

Лях зіграв головні ролі в картинах "Жив-був Шишлов" і "Ха-бі-аси", знявся в стрічках "Недоросль", "Заговор скурлатаев", "Елки 3", "Тариф новогодний" и "Жажда".

Звання заслуженого артиста Росії Лях отримав в 1997 році.

Ігор Лях Фото: kino-teatr.ru

Ігор Лях у фільмі "Любовь и голуби" Фото: kino-teatr.ru

Ігор Лях Фото: kino-teatr.ru/kino/acter

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що померла 83-річна актриса Ніна Дорошин а, всенародну любов якої принесла головна роль у фільмі "Любов і голуби".