Помер Микола Караченцов: названо причину смерті легендарного актора

Легендарний радянський і російський актор Микола Караченцов помер вранці у п'ятницю, 26 жовтня — у актора відмовили нирки.

Інформацію про смерть артиста підтвердили його близькі: дружина Людмила Поргіна і син Андрій. Про це повідомив Telegram-канал Life Shot.

За словами дружини, Караченцов помер о 9.00 у 62-й онкологічній лікарні міста Красногорська (Московська область, РФ). Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями.

Микола Караченцов Podrobnosti

Зазначимо, Микола Караченцов помер за день до свого 74-річчя. Понад десять років актор боровся із серйозними проблемами зі здоров'ям: він пережив дві аварії, а також лікувався від раку.

Перше ДТП, яке спричинило за собою частковий параліч і серйозні порушення мови у Караченцова, сталося з ним у 2005 році. У ніч на 28 лютого у Москві автомобіль Volkswagen Passat B5, за кермом якого був артист, потрапив у аварію. Микола поспішав з дачі до Москви, оскільки йому повідомили про смерть тещі — Надії Поргіної. Він був не пристебнутий ременем безпеки і суттєво перевищив швидкість. В результаті актор отримав важку черепно-мозкову травму, пережив складну операцію, а також пролежав майже місяць у комі.

27 лютого 2016 року Караченцов знову потрапив у серйозне ДТП — машина з актором, яку вела його дружина, зіткнулася з "Газеллю" у Підмосков'ї. Удар був такої сили, що автомобіль перекинувся. Караченцов отримав струс мозку і був доправлений в лікарню. Серйозних наслідків подія не спровокувала, артист провів у госпіталі тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2017 року в актора діагностували неоперабельну ракову пухлину у лівій легені. Артист проходив курси лікування у Москві, а також у кращих клініках Ізраїлю. У квітні 2018 року стало відомо, що у актора — остання стадія раку, яка активно прогресує. За місяць до смерті Караченцов був терміново госпіталізований із двостороннім запаленням легенів. Артист практично не міг самостійно дихати, а пухлина значно ускладнювала процес лікування.

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