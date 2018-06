Помер гітарист відомої британської рок-групи: що про нього відомо

Колишній гітарист британської рок-групи Fleetwood Mac Денні Кіруен раптово помер у віці 68 років.

Про його смерть стало відомо у понеділок, 11 червня. Причина трагедії поки не розкривається. Про це повідомило видання The Guardian.

Кіруен прийшов в колектив Fleetwood Mac в 1968-му, через рік після його заснування. На той момент йому було 18 років. Музикант пристрастився до алкоголю і в 1972 році був вигнаний з групи. Після цього Денні активно зайнявся сольною кар'єрою, випустивши чотири студійні альбоми.

Денні Кіруен rollingstone.com

Після 1970-х Кіруен став бездомним. Сам він запевняв, що у нього не було справжнього дому з тих пір, як він почав їздити на гастролі з Fleetwood Mac.

У 2015 році члени Fleetwood Mac увійшли в топ-10 найбільш високооплачуваних музикантів в світі за версією журналу Forbes. Колектив випустив 18 студійних альбомів і продовжує концертну діяльність.

Група також є лауреатом премії Греммі за альбом "Rumours", що містить такі хіти, як "Dreams" (перше місце в чартах США), "Do not Stop" (третє місце в США), "Go Your Own Way" (найкраща пісня групи на думку Rolling Stone). У 1998 колектив був внесений до Зали слави рок-н-ролу.

