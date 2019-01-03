''Поки живий'': з'явився останній ефір з Крісом Кельмі незадовго до смерті

Незадовго до смерті російський композитор і музикант Кріс Кельмі став героєм телевізійного ефіру на одному з телеканалів. На екрани він вийшов у квітні 2018 року - вже тоді глядач дізнався про хворобливий стані автора хітів "Замыкая круг" і "Ночное рандеву".

Кельмі зустрів у своєму підмосковному будинку знімальну групу передачі "Пусть говорят". На момент роботи над випуском артист ще знаходив у собі сили грати свої головні пісні, акомпануючи собі на клавішних. Пізніше випуск передачі був опублікований на офіційному каналі в YouTube (дивіться його нижче).

Фото: starhit.ru

За вісім місяців до смерті Кріса Кельмі сюжет програми, який спочатку планувався до дня народження артиста, розповів глядачеві про його проблеми зі здоров'ям. Як зазначив ведучий передачі, незабаром після зйомок представник музиканта повідомив про його хворобу.

"Кріс не дуже добре себе почуває, навіть скажу так, погано він себе почуває. Весь себе шкребе машинально, до крові. Неначе якась висип, знаєте, весь живіт жовтий. Він взагалі нічого не розуміє", - розповів він.

Пізніше музикант оговтався і навіть зумів особисто приїхати до студію програми. На запитання ведучого про самопочуття Кельмі відповів "Поки живий. Нічого не болить, так що нормально".

Музикант і автор пісень, творець колективів "Високосное лето", "Рок-Ателье", учасник гурту "Автограф" Кріс Кельмі помер 2 січня 2019 року. На момент смерті артисту було 63 роки. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співак помер через зупинку серця. Медики не змогли його реанімувати, коли прибули за адресою.

Популярність Крісу Кельмі принесли такі хіти, як "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву"". Більш того, він написав музику до мультфільму "Пес у чоботях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада в Росії помер відомий співак Євген Осін. Причиною називали зупинку серця. Прощання з артистом відбулося 20 листопада, на Троєкуровському кладовищі в Москві.

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