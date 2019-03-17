''Поки тебе пам'ятають...'' Пугачова неоднозначного прокоментувала смерть Началової

Зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці Юлії Началової. На особистих сторінках в Instagram її колеги, приятелі та навіть ті, хто не був їй близьким другом, опублікували фотографії артистки та поділилися своїми співчуттями.
Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в соцмережі пост, традиційно додавши до нього неоднозначне коментар.
"Поки пам'ятають тебе і люблять, ти безсмертна. Прощай світла, добра і нескінченно талановита дівчинка", - коротко додала вона до знімка Началової.
Слова артистки викликали схвалення її фоловерів. Тисячі підписників Пугачової угледіли в її словах "гірку правду".
"Правильно каже Алла Борисівна. Тепер всі згадають, що була така співачка Юлія Началова", "Зараз всі будуть розповідати, яка талановита вона була. А де ви раніше були?", "Її забули, а тепер втратили", - вказали під постом Пугачової.
Вшанували пам'ять співачки і такі знаменитості, як Сергій Лазарєв, Валерій Леонтьєв, Максим Галкін, Валерій Сюткін, співак Шура та багато інших.
Юля-это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране , были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... но я верил всегда, что все у нее впереди.... сегодня Юли не стало....((( давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!! ❤️❤️❤️😢 #ЮляНачалова
Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз. #юляначалова
Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу.. Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь "Привет, я Юля".. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой.. и потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой.. Как же это чертовски трудно.. принять. прости нас, что недооценили, что не уберегли.. ты навсегда в моем сердце...
Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал "Россия", и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех. #юлияначалова
Началова...Юлька...тридцать восемь лет... Музыкант,певица...не понимаю почему... Почему Бог призвал ее,такую молодую,красивую,талантливую?! Скулы сводит,хочется плакать...как в детстве ...от бессилия что-либо изменить.Помянем. #началова #юлияначалова #буйнов #москва #россия #украина #киев #харьков #барнаул #шансон #рокнролл #блюз #попмузыка #музыкант #днепр #омск #певица #красавица #
Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми.Власне, в свідомість вона так і не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поруч в лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
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