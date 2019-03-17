МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Поки тебе пам'ятають...'' Пугачова неоднозначного прокоментувала смерть Началової

15.2тЧитати матеріал російською

Зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці Юлії Началової. На особистих сторінках в Instagram її колеги, приятелі та навіть ті, хто не був їй близьким другом, опублікували фотографії артистки та поділилися своїми співчуттями.

Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в соцмережі пост, традиційно додавши до нього неоднозначне коментар.

"Поки пам'ятають тебе і люблять, ти безсмертна. Прощай світла, добра і нескінченно талановита дівчинка", - коротко додала вона до знімка Началової.

Слова артистки викликали схвалення її фоловерів. Тисячі підписників Пугачової угледіли в її словах "гірку правду".

"Правильно каже Алла Борисівна. Тепер всі згадають, що була така співачка Юлія Началова", "Зараз всі будуть розповідати, яка талановита вона була. А де ви раніше були?", "Її забули, а тепер втратили", - вказали під постом Пугачової.

Новини
Началова умерла: опубликован ее последний триумфальный номер

Вшанували пам'ять співачки і такі знаменитості, як Сергій Лазарєв, Валерій Леонтьєв, Максим Галкін, Валерій Сюткін, співак Шура та багато інших.

Юля-это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране , были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... но я верил всегда, что все у нее впереди.... сегодня Юли не стало....((( давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!! ❤️❤️❤️😢 #ЮляНачалова

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on

Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу.. Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь "Привет, я Юля".. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой.. и потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой.. Как же это чертовски трудно.. принять. прости нас, что недооценили, что не уберегли.. ты навсегда в моем сердце...

A post shared by АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) on

Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал "Россия", и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех. #юлияначалова

A post shared by Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) on

Так не должно быть ... НЕ ДОЛЖНО !!!

A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on

Началова...Юлька...тридцать восемь лет... Музыкант,певица...не понимаю почему... Почему Бог призвал ее,такую молодую,красивую,талантливую?! Скулы сводит,хочется плакать...как в детстве ...от бессилия что-либо изменить.Помянем. #началова #юлияначалова #буйнов #москва #россия #украина #киев #харьков #барнаул #шансон #рокнролл #блюз #попмузыка #музыкант #днепр #омск #певица #красавица #

A post shared by Александр Буйнов (@buinovofficial) on

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Алла ПугачоваЮлія НачаловаМаксим ГалкінШура (Олександр Медведєв)Сергій ЛазарєвВалерій Леонтьєв
Місце
Росія
Теги
Instagramшоу-бизнесНовини Росіїсмерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки