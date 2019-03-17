''Поки тебе пам'ятають...'' Пугачова неоднозначного прокоментувала смерть Началової

Зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці Юлії Началової. На особистих сторінках в Instagram її колеги, приятелі та навіть ті, хто не був їй близьким другом, опублікували фотографії артистки та поділилися своїми співчуттями.

Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в соцмережі пост, традиційно додавши до нього неоднозначне коментар.

"Поки пам'ятають тебе і люблять, ти безсмертна. Прощай світла, добра і нескінченно талановита дівчинка", - коротко додала вона до знімка Началової.

Слова артистки викликали схвалення її фоловерів. Тисячі підписників Пугачової угледіли в її словах "гірку правду".

"Правильно каже Алла Борисівна. Тепер всі згадають, що була така співачка Юлія Началова", "Зараз всі будуть розповідати, яка талановита вона була. А де ви раніше були?", "Її забули, а тепер втратили", - вказали під постом Пугачової.

Вшанували пам'ять співачки і такі знаменитості, як Сергій Лазарєв, Валерій Леонтьєв, Максим Галкін, Валерій Сюткін, співак Шура та багато інших.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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