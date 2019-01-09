МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Покажи палець і будуть ржати'': Подерв'янський пояснив успіх Зеленського в Україні

2.1тЧитати матеріал російською

Концерти студії "Квартал 95" - це не український гумор. Її учасникам і лідеру Володимиру Зеленському не потрібно докладати особливих зусиль, щоб розвеселити аудиторію, запрограмовану на "поржати".

Так в інтерв'ю українській журналістці Наталії Влащенко український художник і літератор Лесь Подерв'янський прокоментував популярність і рейтинги Володимира Зеленського в Україні (відео дивіться нижче).

''Покажи палець і будуть ржати'': Подерв'янський пояснив успіх Зеленського в Україні

Фото: livejournal.com

"Це не український гумор, це гумор для бидла, а бидла завжди більшість. Воно любить поржать, ти йому покажи палець, і воно буде ржати. Коли людина приходить запрограмований, щоб поржать, абсолютно нічого не потрібно робити", - заявив він.

"Блювати хочеться від цього, але я не проти щоб бидло сміялося, нехай сміється, йому ж теж потрібна якась розрада", - додав художник.

Новини
''Я зроблю по-іншому!'' Зеленський назвав перший крок передвиборчої програми

Що ж стосується рейтингів Володимира Зеленського як кандидата в президенти України, їх Подерв'янський вважає не такими вже й високими.

"10% бидла - це ще мало. Я думаю, що відсоток бидла в кожній країні однаковий, в кожній країні є свій Зеленський", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"Лесь Подерв'янськийЛесь Подерв'янський
Місце
Україна
Теги
95 Кварталінтерв`ю
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
10
4
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
Оказывается я - быдло))) Хай краще Подерев'янський сходить на фільм "Я, ти, він, вона". Та посміється разом с усіма. А якщо він Такий Розумний, то хай зробить щось альтернативне та цікавіше)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andreev Andrey
Andreev Andrey
Юмор 95 квартала давно ниже плинтуса. То пьяная мама, то муж и жена напились и изменяли не помнят с кем. То пришли нам Бог алкоголь. Пошлятина. С чего смеяться я не понимаю.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кречко Эд
Кречко Эд
Лесик ты такое же быдло..потому как опускается до быдлячего уровня..а в остальном ты прав каков народ такие и президенты!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги