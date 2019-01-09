''Покажи палець і будуть ржати'': Подерв'янський пояснив успіх Зеленського в Україні

Концерти студії "Квартал 95" - це не український гумор. Її учасникам і лідеру Володимиру Зеленському не потрібно докладати особливих зусиль, щоб розвеселити аудиторію, запрограмовану на "поржати".

Так в інтерв'ю українській журналістці Наталії Влащенко український художник і літератор Лесь Подерв'янський прокоментував популярність і рейтинги Володимира Зеленського в Україні (відео дивіться нижче).

Фото: livejournal.com

"Це не український гумор, це гумор для бидла, а бидла завжди більшість. Воно любить поржать, ти йому покажи палець, і воно буде ржати. Коли людина приходить запрограмований, щоб поржать, абсолютно нічого не потрібно робити", - заявив він.

"Блювати хочеться від цього, але я не проти щоб бидло сміялося, нехай сміється, йому ж теж потрібна якась розрада", - додав художник.

Що ж стосується рейтингів Володимира Зеленського як кандидата в президенти України, їх Подерв'янський вважає не такими вже й високими.

"10% бидла - це ще мало. Я думаю, що відсоток бидла в кожній країні однаковий, в кожній країні є свій Зеленський", - уклав він.

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