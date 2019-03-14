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Подруга ''регіоналів'': у Раді жорстко пройшлися по MARUV

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Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко жорстко пройшовся у Верховній Раді по співачці MARUV, переможниці Національного відбору на Євробачення-2019, яка опинилася в епіцентрі скандалу і відмовилася представляти країну на конкурсі.

Під час перепалки з нардепом із "Опозиційного блоку" Василем Німченком через поправки до закону №5670-д "Про забезпечення Функціонування української мови як державної" Кириленко назвав виконавицю "подругою регіоналів", пише "Укрінформ".

Подруга ''регіоналів'': у Раді жорстко пройшлися по MARUV

Фото: facebook.com

"Не вам, регіоналам, вказувати мені, де мені бути і чим мені займатися. Ваш вождь Янукович розікрав країну, запросив сюди путінські війська й утік, ваш прем'єр Азаров розкрав країну й утік, прокурор Пшонка розкрав і втік. І ви тепер будете вчити нас усіх, як нам приймати закон про українську мову?" — обурився Кириленко.

У відповідь на це Німченко нібито запропонував Кириленку "фестивалити на Євробаченні", а не в залі Верховної Ради. Водночас додав, що з Євробаченням уже "дофестивалилися". На це Кириленко знайшов таку відповідь:

"Я співчуваю вам, що ваша подруга не поїхала на Євробачення. Співчуваю. Але як каже НСТУ, відмовилась їхати на Євробачення на користь гастролей у Росії. Як казали древні греки, подібне прагне подібного: от ви точно такі самі російські гастролери, тільки ваші гастролі не там на майданчиках, а у Верховній Раді", — підкреслив він.

Новини
Фріки Євробачення-2019, на фоні яких MARUV була б ''мишеням''

Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробачення-2019
Особи
В'ячеслав КириленкоMARUV
Місце
Україна
Теги
Євробаченняскандали
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Точнее и не скажешь!!!!!!
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