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''Побачимося влітку'': Джаред Лето поговорив із українкою та заінтригував фанатів

1.1тЧитати матеріал російською

Популярний голлівудський актор і рок-музикант, фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето під час відеочату на своїй сторінці в Instagram поспілкувався із українкою. Артист поцікавився погодою й анонсував свій виступ у Києві.

Прямий ефір був присвячений концертній діяльності гурту і виступу в Хорватії у серпні. Відео шанувальники артиста опублікували на YouTube.

''Побачимося влітку'': Джаред Лето поговорив із українкою та заінтригував фанатів

YouTube

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Жінка розповіла, що її донька є великою прихильницею артиста. Лето висловив подяку і передав їй привіт.

"Побачимося влітку в Україні!", — сказав музикант. Він додав, що його виступ відбудеться у липні.

''Побачимося влітку'': Джаред Лето поговорив із українкою та заінтригував фанатів

Зазначимо, що гурт 30 Seconds to Mars виступить 17 липня у Києві в рамках фестивалю UPark. Ціни на квитки стартують від 1499 грн.

''Побачимося влітку'': Джаред Лето поговорив із українкою та заінтригував фанатів
''Побачимося влітку'': Джаред Лето поговорив із українкою та заінтригував фанатів

Як раніше писав OBOZREVATEL, група Thirty Seconds to Mars відіграла в Києві концерт у квітні 2018 року. Під час виступу Іван Дорн заспівав разом із Джаредом Лето на концерті в Києві.

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