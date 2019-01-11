Плюнув у рот: в Астані популярний співак познущався з дитини на сцені

Відомий казахстанський співак Торегалі Тореалі під час свого концерту плюнув у рот хлопчикові, який вийшов на сцену, щоб вручити артисту квіти. Крім того, чоловік штовхнув дитину ногою.

Зал відреагував на такі дії співака гучними оплесками. Відповідне відео розмістили в Youtube.

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На кадрах запису видно, як співак підводить хлопчика до себе ближче, після чого бере його за щелепу і плює у рот. Забравши у дитини букет, він штовхає його ногою.

"У нас в аулі завжди так робили. Хоч і обіцяв собі не говорити нічого зайвого на сцені, все одно продовжую це робити", — прокоментував Тореалі зі сцени.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Казахстані депутат VII скликання молодіжного масліхата Астани Дінагул Тасова з'явилася на подіумі без нижньої білизни. Свої оголені груди вона показала у рамках показу "Fashion Night Astana".