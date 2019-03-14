"Плакав, виривався, але розумів – це смерть": відомий російський співак розповів про наркозалежність

Молодий російський співак Стас П'єха страждав наркозалежністю – згубна звичка ледь не коштувала йому життя. Завдяки родичам, які силою відправили його на лікування, він зміг позбутися від недуги.

Про це розповіла зіркова бабуся Стаса, Едіта П'єха. Прославлена артистка однією з перших дізналася про важку залежність онука. Тоді П'єха влаштувала сімейну нараду, на якому було прийнято рішення про негайну відправку Стаса в клініку, пише "СтарХит".

"У Пітері у нього були такі друзі, які затягнули його в усе це. Ми його ізолювали, відправили в московську клініку. Я сама платила по 300 доларів в день, щоб йому допомогли", - зізналася Едіта.

Едіта і Стас П'єха СтарХит

За словами співачки, лікування давалося Стасу непросто. Він весь час благав родичів повернути його додому.

"Ми діяли жорстко. Ой, як він плакав, виривався з клініки. Тоді я говорила йому: " Стас, це смерть. Або ти будеш лікуватися, або це все". І він погодився", - розповіла співачка.

Зараз онук знаменитої артистки сам допомагає наркозалежним позбутися звички – він володіє наркологічною клінікою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Стас П'єха просидів в чотирьох стінах майже два роки, потім почав займатися музикою, що його і врятувало від наркотиків. Також через заборонені речовини у співака було три реанімації і інфаркт в молодому віці.

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