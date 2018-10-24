Писав для Кіркорова і Леонтьєва: у Москві помер автор відомих хітів

У Москві на 79-му році життя помер відомий російський поет, автор популярних естрадних хітів Володимир Дагуров.

Письменник довгий час боровся з раком. Він був автором пісень для багатьох зірок РФ — Філіпа Кіркорова, Валерія Леонтьєва та інших. Про це повідомили на сайті московського Центрального будинку літераторів.

"Клуб письменників ЦБЛ з глибоким сумом сповіщає, що на 79-му році життя помер Володимир Геннадійович Дагуров, чудовий поет, давній і відданий друг ЦБЛ, добра і хороша людина. Світла йому пам'ять!" — йдеться у повідомленні.

Володимир Дагуров СтарХит

Новини У США помер знаменитий звукорежисер The Beatles

Поховають поета на Перепеченському кладовищі у Москві.

Зазначимо, Володимир Дагуров — автор віршів багатьох популярних естрадних пісень, зокрема він писав для таких виконавців, як Вахтанг Кікабідзе, Валерій Леонтьєв, Валентина Толкунова, Філіп Кіркоров, Михайло Шуфутинський та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 18 жовтня, помер лідер знаменитого українського гурту 90-х "Ненсі" Сергій Бондаренко. Артистові був 31 рік.