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Перший продюсерський проект Надії Мейхер. Співачка РАШЕЛЬ презентує кліп на трек "Побудь со мной"

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Підопічна Надії Мейхер, молода співачка РАШЕЛЬ, представляє свій дебютний кліп на пісню "Побудь со мной". У якості режисера відеороботи було запрошено відому українську кліпмейкерку Олену Винярську. "Побудь со мной" — це щира і пронизлива історія про те, що в коханні двох завжди знайдеться третя "сторона", яка готова зруйнувати почуття.

—Мені дуже близька ця пісня, і я вдячна своєму продюсеру Надії Мейхер за її вибір. Для мене важливо бути справжньою в тому, що я роблю. У "Побудь со мной" я така, яка є насправді — непідробна, без масок, — коментує РАШЕЛЬ.

Автором пісні став співак і сонграйтер Стас Шурінс, над її аранжуванням і звучанням працювали Михайло Кошовий і Вадим Лисиця.

Надія Мейхер пишається успіхами починаючої виконавиці і вірить у її яскраве майбутнє.

—Після проекту "Хочу до Меладзе", де я була наставницею переможного складу колективу, у мене з'явилося бажання та цікавість до продюсування, — коментує Мейхер. — Минув час, і я зустріла свою артистку. У РАШЕЛЬ я побачила себе, свою енергію, спрагу до творчості, любов до сцени. Вважаю, що заради неї варто було погодитися на подібну авантюру!

Презентація кліпу відбудеться сьогодні, 7 червня, в "ДК ПРЕМ'ЄР" на каналі М1. Відео вже доступне на офіційній сторінці співачки в YouTube.

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