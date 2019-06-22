Перші вокальні бої на "Голос. Діти-5": дивитися онлайн

23 червня на телеканалі 1+1 відбудуться вокальні бої шоу "Голос. Діти". На глядачів чекають популярні хіти у виконанні юних артистів.
З дванадцяти учасників у кожній команді в наступний етап пройдуть тільки четверо. OBOZREVATEL простежить за подіями на вокальному проекті.
Судді "Голос. Діти"
1+1
Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом), Джамала і DZIDZIO (Дзідзьо).
Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі "1 + 1".
Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.
Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL публікував всі подробиці останніх прослуховувань на "Голос. Діти-5". Судді, не бачачи конкурсантів, відбирали найталановитіших і голосистих в свої команди.
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