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Переможниця "Холостяк-9" засвітила тату на інтимному місці

20.6тЧитати матеріал російською

Обраниця головного героя шоу "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова показала шанувальникам пікантний знімок, який викликав суперечки в мережі.

Зокрема, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото татуювання у вигляді трояндочки, яку набито в інтимному місці – в зоні бікіні.

"Це тату я зробила 8 березня, перед важким торнадо в три місяці. Нагадування мені про те, заради кого і чого був пройдений цей шлях. Нагадування про те, що я стала сильнішою. Нагадування про витримку, яку я придбала і чому навчилася. Нагадування про те, що твоє завжди тебе знайде і буде приймати тебе різною. Нагадування про те, що тепер мені подобаються квіти. Виявляється, що вся справа в людях, які тебе їх дарують. Нагадування про те, що я кохаю", – підписала вона під знімком.

Тату - Даша Квіткова

Тату - Даша Квіткова

Instagram @ kvittkova

Що примітно, троянда – це символічна квітка для "Холостяка", адже головний герой в кінці кожного випуску дарує її тим дівчатам, яких залишає на проекті. Реакція на таке одкровення Квіткової виявилася найрізноманітнішою. Багато хто захопився тату, назвавши милим.

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"Дуже добре і зі смаком. Ніжно, нічого зайвого, і для вас ця троянда несе сенс", "Яка милота", "Приголомшливо ніжне тату. Дуже люблю стриманість", – захопилися шанувальники.

Також знайшлися й ті, кому не сподобалося відверте фото. "Навіщо псувати тіло? Це не красиво", "Така юна і дурна", – написали в коментарях.

Переможниця "Холостяк-9" засвітила тату на інтимному місці
Переможниця "Холостяк-9" засвітила тату на інтимному місці
Переможниця "Холостяк-9" засвітила тату на інтимному місці
Переможниця "Холостяк-9" засвітила тату на інтимному місці
Переможниця "Холостяк-9" засвітила тату на інтимному місці
Даша Квіткова та Микита Добринін

Даша Квіткова та Микита Добринін

Instagram @ kvittkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу з приводу відносин. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

На пост шоу герої все ж підтвердили чутки, що до сих пір разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

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Читайте всі новини по темі "Шоу "Холостяк-9"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Шоу "Холостяк-9"
Особи
Микита ДобринінДаша Квіткова
Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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Каменских Алинка
Каменских Алинка
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