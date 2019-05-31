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Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

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31 травня в українських і російських школах пройшло свято останнього дзвоника, чим встигли похвалитися зірки.

Артисти, співаки і журналісти вже опублікували фотографії зі своїми дітьми з радісного заходу в Instagram. OBOZREVATEL зробив добірку випускників, якими пишаються зіркові батьки.

Відома українська актриса Ольга Сумська показала серію знімків, де її 17-річна дочка Анна позувала зі стрічкою "випускниця".

"Зворушливий день. Останній дзвінок! Прощай, рідна школо. Вітаємо, Анечко, рідна наша донечко, із закінченням 11-го класу! Дякуємо нашим вчителям, прекрасному колективу 106 школи", – написала вона.

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ olgasumska

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ olgasumska

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ olgasumska

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ olgasumska

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ olgasumska

Український шоумен Вадим Мічковський (Дядя Жора), якого недавно нахабно обікрали, також похвалився випускницею-донькою.

"Сьогодні особливий ранок! Наша Ульяша – випускниця. Не віриться, що так швидко пролетіли 11 років. Начебто нещодавно стояли на першому дзвонику в 1 класі, а тут останній дзвінок – 11 клас. Стоїмо з Наташею, радіємо і пишаємося дочкою. І всіма дітками випускниками. Вітаємо Уляну і всіх випускників і батьків зі святом", – привітав він.

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ dyadya_jora

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ dyadya_jora

Українська телеведуча Марічка Падалко також показала сімейне фото з дітьми і чоловіком. Її син закінчив початкову школу.

"Це і є "День матері" – сказав мені сьогодні син. Щаслива людина з усіх п'яти – це я. Вітаю всіх батьків із нашим найбільшим шкільним святом", – привітала вона.

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ marichkapadalko

Український діджей Андрій Джеджула також порадував шанувальників фотографією з донькою, яка цьогоріч стала випускницею. "І ще одна випускниця у нас цього тижня", – написав він.

Останній дзвінок-2019: зірки показали зворушливі фото з дітьми

Instagram @ djedjula

За пару днів до цього колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова теж показала сина, який закінчив початкову школу. "Мій улюблений хлопчик закінчив початкову школу! Тепер Андрюша Потапенко дорослий", – пораділа вона.

Російські зірки теж показали своїх дітей, що переступили певний поріг зрілості в цей день. Наприклад, музичний продюсер Яна Рудковська відвела востаннє в школу своїх старших синів: Андрія і Миколу Батуріних.

Яна Рудковська, Андрій і Микола Батуріни

Яна Рудковська, Андрій і Микола Батуріни

Instagram@deti.zvezd

Альона Апіна і дочка Ксенія

Альона Апіна і дочка Ксенія

Instagram @ neapina

Марина Погребняк і син Павло

Марина Погребняк і син Павло

Instagram @ mariapoga

Катя Лель і дочка Емілія

Катя Лель і дочка Емілія

Instagram @ katyalelofficial

Раніше OBOZREVATEL вирішив згадати в останньому дзвінку, як виглядали українські знаменитості в шкільні роки.

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Особи
Ольга СумськаДядя ЖораМарічка ПадалкоАндрій ДжеджулаЯна РудковськаАльона АпінаКатя Лель
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесшколасвято
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леня зе
леня зе
таки один чубатый надел вышиванку-оно и не мудрено селюк должен себя показать дабы благородных горожан не законтачить
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