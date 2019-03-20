Ольгу Бузову висміяли за безглузду рекламу жіночої гігієни

Користувачі Instagram висміяли російську телеведучу і співачку Ольгу Бузову, яка знялася в рекламному ролику засобів жіночої гігієни.

Відео - своєрідний ремейк популярної реклами 90-х - знаменитість опублікувала на особистій сторінці в соцмережі. У ньому Бузова запевняє, що у "ці дні" жінкам можна одягати білий та обтягуючий одяг, а також танцювати.

"А я буду!" - раз у раз заявляє на відео Бузова.

З огляду на впізнаваність і гонорари зірки, її фоловери здивувалися бажанням зніматися в подібних роликах.

"Олю, вам грошей не вистачає, що ви так ганьбитеся?", "Бузовій, як на мене, чим зашкварніше, тим крутіше, так?", "Зніміться вже в чомусь адекватному хоч раз, Олю", "Ну і дно..." - вказали під постом телезірки.

Один із підписників каналу розповів, що свого часу зіркам за подібну рекламу платили мільйон рублів, але у випадку з Бузовою напевно йдеться про суму вище: за чутками, їй могли заплатити три мільйони.

Сама ж Бузова думки своїх підписників не коментує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузову часто критикують за те, що вона не вміє співати, при цьому квитки на концерти коштують не малих грошей. Та й вимоги у неї до організаторів вельми специфічні.

До офіційного висунення поп-виконавця Сергія Лазарєва на Євробачення-2019 від Росії в мережі була інформація, що саме вона може стати кандидатом. Музичний критик Сергій Сосєдов був категорично не згоден з таким розвитком подій. Він прямо заявив, що у Бузової немає ні слуху, ні голосу.

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