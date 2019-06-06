"Очиська шалені!" Пугачова приголомшила мережу зовнішнім виглядом на вечірці

Мережу розбурхало нове фото російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна, на якому співачка виглядає молодше за чоловіка.

Так, зіркова пара відвідала вечірку в фешенебельному ресторані, де викликала фурор на публіці. Знімки та відео Алли опубліковані на її фан-сторінках в Instagram.

Варто відзначити, на фотографіях Пугачова виглядає досить молодо і стильно, на чому і акцентували увагу її фанати.

Багато з них також побажали артистці міцного здоров'я і довгих років життя.

"Ох вже ці очиська шалені! Ви стали молодшою і красивішою!" – похвалили Примадонну користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу злили фото замку Алли Пугачової та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна, який знаходиться на Кіпрі.

Галкін і Пугачова обзавелися нерухомістю на острові Кіпр на початку 2018 року. Через кілька місяців після офіційної покупки будинку, зіркова пара отримала кіпрське громадянство.

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