Обікрали? Російська знаменитість втрапила в безглузду ситуацію

Російська актриса Олена Корікова, зірка серіалу "Бідна Настя", повідомила про крадіжку. Знаменитість нібито обікрали поруч із великим торговельним центром.

Як пише "СтарХит", повернувшись із гіпермаркету, Корікрова не знайшла гаманець, який забула в машині. Актриса одразу ж пішла в поліцію і написала заяву, проте пізніше з'ясувалося, що ніякої крадіжки не було.

Фото: graziamagazine.ru

Згідно з наведеною інформацією, в автомобілі Корікова залишила деякі цінні речі. Більше того, артистка забула зачинити двері. Повернувшись до автомобіля, актриса вирішила, що невідомі вкрали гаманець із документами і гроші.

Актриса одразу ж звернулася до правоохоронних органів із заявою про крадіжку. Однак, коли вона повернулася додому, з'ясувалося, що портмоне вона просто залишила у квартирі.

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