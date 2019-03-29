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Обікрали? Російська знаменитість втрапила в безглузду ситуацію

1.4тЧитати матеріал російською

Російська актриса Олена Корікова, зірка серіалу "Бідна Настя", повідомила про крадіжку. Знаменитість нібито обікрали поруч із великим торговельним центром.

Як пише "СтарХит", повернувшись із гіпермаркету, Корікрова не знайшла гаманець, який забула в машині. Актриса одразу ж пішла в поліцію і написала заяву, проте пізніше з'ясувалося, що ніякої крадіжки не було.

Обікрали? Російська знаменитість втрапила в безглузду ситуацію

Фото: graziamagazine.ru

Згідно з наведеною інформацією, в автомобілі Корікова залишила деякі цінні речі. Більше того, артистка забула зачинити двері. Повернувшись до автомобіля, актриса вирішила, що невідомі вкрали гаманець із документами і гроші.

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Актриса одразу ж звернулася до правоохоронних органів із заявою про крадіжку. Однак, коли вона повернулася додому, з'ясувалося, що портмоне вона просто залишила у квартирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська актриса Марія Горбань поділилася із шанувальниками пікантним фото, на якому вона позувала в купальнику тілесного кольору, демонструючи розкішну фігуру і підкачану "п'яту точку".

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Особа
Олена Корикова
Місце
Росія
Теги
серіалактрисаНовини Росії
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