Нові деталі розлучення Шнурова: хто може стати його новою обраницею

Колишня дружина фронтмена гурту "Ленінград" Сергія Шнурова Матильда поставила крапку в питанні про розлучення пари - шлюб нарешті офіційно розірваний. Шанувальники Шнурова розмірковують про те, хто може стати наступною пасією співака.

Так, Матильда показала шанувальникам фото свідоцтва про розлучення, де чітко видно, що пара остаточно розірвала відносини і навіть розділила майно за взаємною згодою. Знімок опублікований в "історіях" її Instagram-акаунта.

"Офіційне. Щоб припинити всі погані домисли і чутки", - написала Матильда. Вона також додала, що розділ майна між колишнім подружжям "стався за обопільною згодою".

Instagram @ matilda.shnurova (Stories)

У той же час в мережі розмірковують про те, з ким Шнуров міг завести роман після розриву з дружиною. Поки що "підозри" впали на кількох дівчат, з якими співак регулярно проводить час і публікує спільні фотографії в соціальній мережі.

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs) 6 Гру 2017 в 8:47 PST

Так, раніше Сергія Шнурова запідозрили в романтичних стосунках з подругою його колишньої дружини - 48-річної Нікою Білоцерківською. Пара навіть влаштувала спільний відпочинок у Франції і в Італії.

Публікація від Ніка Білоцерківська (@belonika) 13 Кві 2018 у 6:58 PDT

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Чер 2018 у 1:27 PDT

Крім цього, Шнур хвалився також і спільним проведенням часу з ще однією епатажною красунею - дівчиною зі стрижкою "під нуль" по імені Ксенія Нікіфорова. Приводом для чуток послужили спільні фотографії музиканта і Ксенії в соціальній мережі. Примітно, що фото були опубліковані в Instagram-акаунті Нікіфорової, який вона незабаром видалила.

Сергій Шнуров і Ксенія Нікіфорова Комсомольська правда

Сергій Шнуров і Ксенія Нікіфорова Комсомольська правда

У ЗМІ також з'являлася інформація про те, що скандальний співак, ймовірно, міг відновити свій роман з популярною актрисою Оксаною Акіньшиною, з якою жив у цивільному шлюбі кілька років. Примітно, що на той момент Акиньшиній було всього 15 років. Через 11 років після їхнього розлучення в мережі почали поширювати спільні фото Сергія та Оксани, на яких вони обіймалися, що і стало приводом для пліток.

Шнуров і Акіньшина Комсомольська правда

Шнуров і Акіньшина TVCenter.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шнуров заявив про розлучення з дружиною, з якою вони прожили 11 років, 25 травня. Його друг розповів про можливу причину розриву, а саме часті зради подружжя один одному.