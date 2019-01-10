Нове звучання відомого хіта: Alyosha представляє танцювальну версію "DAMA"

Співачка Alyosha презентує ремікс на пісню "DAMA". Над танцювальної версії треку, який викликав великий резонанс серед прихильників виконавиці, працював відомий український саундпродюсер, співак і DJ Julik.

Це не перший досвід співпраці артистки і діджея: саме Julik зміксував композицію "Текіла".

"Обожнюю музикувати і надавати пісням нового звучання! Саме при створенні іншої версії пісні я отримую кайф і величезне задоволення. В кожному реміксі намагаюся передати своє авторське бачення пісні. Треку "DAMA" вирішив надати більш клубний формат, завдяки підкреслення основних мотивів - і вийшов справжній dance-трек! ", — зазначає Julik.

"Пісня "DAMA"- дуже емоційна і драйвова, одночасно з ліричним і глибоким текстом про зраду, тому хотілося не втратити ці важливі акценти і в реміксі. Julik це відчув і зробив свою dance-версію дуже круто. Julik - талант! З упевненістю, що слухачам припаде до душі таке звучання пісні, ласкаво прошу до прослуховування і отримання музичної насолоди! ", — коментує Alyosha.

Трек "DAMA (remix by Julik)" вже доступний для прослуховування і закачування на всіх цифрових майданчиках.