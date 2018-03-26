Нова учасниця "ВІА Гри": гарячі фото красуні

Новою вокалісткою популярного українського гурту "ВІА Гра" на заміну Міші Романовій, яка покинула колектив, стала співачка з Санкт-Петербурга Ольга Меганська.

Група виступила в новому складі вже 24 березня 2018 року на концерті в Тбілісі. Про те, що Романова пішла з колективу, стало відомо за два дні до концерту. Наразі про Меганську відомо лише те, що вона активно виступала у ресторанах і барах. Однак дівчина володіє приємною зовнішністю та регулярно ділиться зі своїми підписниками в Instagram відвертими фотографіями. Найбільш "гарячими" з них пропонує насолодитися "Обозреватель".

"Хочу бути моделлю Victoria's Secret. Шкода, ні за якими параметрами не годжуся", - лукавить дівчина.

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Ольга Меганська Instagram @omeganskaya

Як повідомляв "Обозреватель", недавно колишня вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова поділилася з шанувальниками відвертим знімком у халаті.