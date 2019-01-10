Нова учасниця ''Дому-2'' повністю роздяглася в ефірі: відео

18 річна екс-коханка російського репера Гуфа (Олексія Долматова) Яна Шевцова голосно заявила про себе на телепроекті "Дом-2".

Так, в одному з ефірів, вона станцювала стриптиз перед невідомим хлопцем, роздягнувшись догола. Відео було опубліковане на сторінці "YOBAJUR" в Telegram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Прийшла у 18 років, роздяглася догола на всю країну перед хлопцем, якого жодного разу не бачила. А потім ось такі ходять по передачах і звинувачують хлопців у різних безбожностях, роблячи на цьому ім'я і піар", — прокоментували публікацію.

Репер Гуф і Яна Шевцова Фото: instagram.com

Яна Шевцова Фото: скріншот

Нагадаємо, що нещодавно фанатка репера Гуфа Яна Шевцова розповсюдила у мережі їхнє спільне листування та аудіоповідомлення виконавця, які говорять про те, що між молодими людьми був інтимний зв'язок.

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Пізніше стало відомо, що Шевцова і Гуф нібито таємно зустрічалися два роки і розлучилися тільки тому, що про їхній роман дівчина розповіла подрузі. Ще через деякий час вона зізналася, що вагітна від Долматова, однак народжувати і виховувати дитину від зірки не збирається.

Обережно! Відео носить еротичний характер! 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, юна коханка російського репера Гуфа (Олексія Долматова), яка раніше заявила про намір позбутися їхньої спільної дитини, зізналася, що перервала вагітність.