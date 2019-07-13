"Ноги моєї там не буде": друг України жорстко відповів на звинувачення про гастролі в Росії

Знаменитий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе відповів на звинувачення актора Бориса Клюєва про те, що він регулярно працює на корпоративах в РФ і просить замовників не розголошувати факт його виступу.

Кікабідзе заявив, що був в останній раз в Росії в 2008 році. Про це він розповів в інтерв'ю "Комсомольской правде".

Крім того, 80-річний виконавець запевнив, що після війни в Південній Осетії, не дивлячись на безліч запрошень, він відмовлявся від гастролей і не має таємного заробітку в Росії.

Вахтанг Кікабідзе instagram.com/vkikabidze

"Я сказав, що ноги моєї там не буде, поки між нашими країнами така ситуація", — пояснив Вахтанг Кікабідзе.

Однак він підкреслив, що розділяє політику і народ. Тому він "завжди готовий співати для росіян, але не в Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кікабідзе захотів примирення Грузії і Росії. Також артист зізнався в любові до російського народу.

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