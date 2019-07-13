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"Ноги моєї там не буде": друг України жорстко відповів на звинувачення про гастролі в Росії

16.9т Читати матеріал російською

Знаменитий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе відповів на звинувачення актора Бориса Клюєва про те, що він регулярно працює на корпоративах в РФ і просить замовників не розголошувати факт його виступу.

Кікабідзе заявив, що був в останній раз в Росії в 2008 році. Про це він розповів в інтерв'ю "Комсомольской правде".

Крім того, 80-річний виконавець запевнив, що після війни в Південній Осетії, не дивлячись на безліч запрошень, він відмовлявся від гастролей і не має таємного заробітку в Росії.

Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе

instagram.com/vkikabidze

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"Я сказав, що ноги моєї там не буде, поки між нашими країнами така ситуація", — пояснив Вахтанг Кікабідзе.

Однак він підкреслив, що розділяє політику і народ. Тому він "завжди готовий співати для росіян, але не в Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кікабідзе захотів примирення Грузії і Росії. Також артист зізнався в любові до російського народу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Вахтанг Кікабідзе
Місце
Грузія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кто тебя сюда зовет старый дурак?Ноги твоей не будет,прям уревелись все,езжай к шароварным друзям,поскулите вместе,как терпила с терпилой.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Пхахахах))) "друг Украины")))) Л0хлы, вы такие смешные в своей мании величия)))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Иванов Дмитрий,согласен какцапы ещё те клоуны,могут повеселить.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Биндеровец! Точно!
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