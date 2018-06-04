Незважаючи на погрози: Козловський виступив у Одесі

У неділю, 3 червня, український співак Віталій Козловський, який оскандалився через Москву, виступив у Одесі.

Концерт відбувся незважаючи на те, що активісти погрожували зривом заходу після того, як артист таємно виступив 9 травня у Москві. Про це свідчать знімки, опубліковані на сторінці літнього табору "STAR TIME" у соціальній мережі Facebook, на відкритті якого Козловський і заспівав.

"Зоряні гості відкриття найяскравішого розвиваючого літнього табору "STAR TIME" - Віталій Козловський та Солоха!" - сказано в повідомленні.

Також кадрами з виступу в Одесі артист поділився у своїх Instastories.

Концерт відбувся 3 червня, замість його сольного концерту в нічному клубі "Ітака", який був скасований організаторами.

Нагадаємо, заслужений артист України, естрадний співак Віталій Козловський засвітився на концерті в Москві та лише після того, як у мережі стали з'являтися фото заходи за участю українця, на його особистій сторінці у Facebook з'явилося звернення - артист пояснив свій візит до столиці РФ і розповів, чому вважає, що все зробив правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше концерт Козловського відмінили в його рідному Львові, а також у Києві.