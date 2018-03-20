"Ненавидить власний народ": заборонений в Україні продюсер "накинувся" на Макаревича

Заборонений в Україні продюсер, чоловік скандальної співачки Валерії, Йосип Пригожин жорстко прокоментував висловлювання російського музиканта, лідера групи "Машина времени" Андрія Макаревича про пропаганду в РФ.

Пригожин різко заявив, що засуджує Макаревича, який назвав росіян, що піддаються пропаганді, "злісними д*білами", додавши, що той "очманів від власної величі". Про це пише Ura.ru.

"Деякі знаменитості очманіли від власної величі і забули, звідки самі взялися", - висловився Пригожин на адресу відомого музиканта, обурившись його "ненависті до російського народу".

Йосип Пригожин Minval.az

"Як ви хочете, щоб до вас ставилися, якщо ви самі допускаєте такі висловлювання? Навіщо? Для чого? На піснях Макаревича виросло покоління людей. Звідси і питання: як ти можеш ненавидіти власний народ, на якому заробив і продовжуєш заробляти гроші?! Повинна ж бути, врешті-решт, якась повага", - наголосив продюсер.

Нагадаємо, під час своєї подорожі по США Андрій Макаревич заявив в коментарях під записом на власній сторінці в Facebook, що госпропаганда в сучасній Росії нагадує роботу з двадцять п'ятим кадром, який перетворює людей в злісних д*білів. У самому ж пості Макаревича йшлося про те, наскільки американці є добрішими і спокійнішими від росіян.

Як повідомляв "Обозреватель", у свою чергу лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич відмовився коментувати істерику в російських ЗМІ, яка виникла після його заяви.