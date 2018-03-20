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"Ненавидить власний народ": заборонений в Україні продюсер "накинувся" на Макаревича

7.7тЧитати новину російською

Заборонений в Україні продюсер, чоловік скандальної співачки Валерії, Йосип Пригожин жорстко прокоментував висловлювання російського музиканта, лідера групи "Машина времени" Андрія Макаревича про пропаганду в РФ.

Пригожин різко заявив, що засуджує Макаревича, який назвав росіян, що піддаються пропаганді, "злісними д*білами", додавши, що той "очманів від власної величі". Про це пише Ura.ru.

"Деякі знаменитості очманіли від власної величі і забули, звідки самі взялися", - висловився Пригожин на адресу відомого музиканта, обурившись його "ненависті до російського народу".

Йосип Пригожин

Minval.az

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Макаревича відповіли на слова про "злісних д*білів" у Росії

"Як ви хочете, щоб до вас ставилися, якщо ви самі допускаєте такі висловлювання? Навіщо? Для чого? На піснях Макаревича виросло покоління людей. Звідси і питання: як ти можеш ненавидіти власний народ, на якому заробив і продовжуєш заробляти гроші?! Повинна ж бути, врешті-решт, якась повага", - наголосив продюсер.

Нагадаємо, під час своєї подорожі по США Андрій Макаревич заявив в коментарях під записом на власній сторінці в Facebook, що госпропаганда в сучасній Росії нагадує роботу з двадцять п'ятим кадром, який перетворює людей в злісних д*білів. У самому ж пості Макаревича йшлося про те, наскільки американці є добрішими і спокійнішими від росіян.

Як повідомляв "Обозреватель", у свою чергу лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич відмовився коментувати істерику в російських ЗМІ, яка виникла після його заяви.

Особи
Йосип ПригожинАндрій Макаревич
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