''Немає у мене батьківщини'': продюсер Лободи зробила скандальну заяву про Україну

Продюсер скандальної української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна розповіла, чому вони відмовилися від концертів в Україні та практично не відвідують її.

Крапівіна вказала, що не вважає Україну своєю батьківщиною, незважаючи на те, прожила в країні більшу частину свого життя. Про це вона розповіла в програмі "Емпатія Манучо", випуск якої опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Світлана Лобода і Нателла Крапівіна телеграф

"Ми не їздимо в Україну. Мене все влаштовує, у нас географія від Калінінграда до Нью-Йорка. Особисто я ніяку батьківщину не зраджувала. Батьківщини у мене немає, можете вважати мене не патріотом. Моя батьківщина там, де моя родина", – заявила Крапівіна.

Нателла Крапівіна Скріншот з відео (YouTube)

Також відомий продюсер додала, що дуже добре ставиться до України, адже в там живе вся її сім'я.

"При цьому я дуже люблю українців, люблю Київ і все, що у мене там було. У мене в Україні народилася дитина, мій батько будує там свою імперію – він один з найсерйозніших бізнесменів у країні. Всі сім'я моя в Україні, тому зв'язок моя з нею нерозривний", – висловилася продюсер Лободи.

Нателла Крапівіна Скріншот з відео (YouTube)

"У Росії ми зі Світланою відчуваємо себе "своїми". Природно, з нами дружать, нас приймають, але спочатку багато років не хотіли приймати. Тільки після виходу пісні "К черту любовь" Лобода стала в Росії "своєю" , – підсумувала Нателла.

Нателла Крапівіна Скріншот з відео (YouTube)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно популярний український музикант і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував в соцмережах отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію, чим спровокував критику інтернет-користувачів. Багато порахували його висловлювання недоречним і закликали "не чіпляти ярлики на інших".