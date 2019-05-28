"Немає диму без вогню": ще один український музикант зібрався на парламентські вибори

Український співак і музикант Віктор Павлик заявив, що веде переговори з лідером партії "Стабільність" Василем Журавльовим про участь у дострокових парламентських виборах 21 липня.

Про це артист розповів у коментарі LB.ua, проте наголосив, що остаточне рішення ще не прийняте.

"Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію "Стабільність", навіть якщо не піду на вибори", – сказав Павлик.

Віктор Павлик facebook.com/vpavlik100

Зі свого боку Журавльов повідомив, що веде переговори і з Віктором Павликом, і з поп-співаком Олегом Винником, інформація про намір якого балотуватися в Раду з'явилася напередодні.

Уточнюється, що остаточне рішення про список партії буде прийнято на з'їзді, який проведуть через кілька тижнів.

При цьому продюсер Винника Олександр Горбенко не підтвердив, що співак планує брати участь у виборах до Верховної Ради. Горбенко зазначив, що Винник займається туром, а не виборами.

Відзначимо, у позачергових виборах до Ради також візьме участь і знаменитий український співак, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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