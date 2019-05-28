ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Немає диму без вогню": ще один український музикант зібрався на парламентські вибори

3.1тЧитати матеріал російською

Український співак і музикант Віктор Павлик заявив, що веде переговори з лідером партії "Стабільність" Василем Журавльовим про участь у дострокових парламентських виборах 21 липня.

Про це артист розповів у коментарі LB.ua, проте наголосив, що остаточне рішення ще не прийняте.

"Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію "Стабільність", навіть якщо не піду на вибори", – сказав Павлик.

Новини
Вибори до Ради: прояснилися нюанси голосування

Віктор Павлик

Віктор Павлик

facebook.com/vpavlik100

Зі свого боку Журавльов повідомив, що веде переговори і з Віктором Павликом, і з поп-співаком Олегом Винником, інформація про намір якого балотуватися в Раду з'явилася напередодні.

Уточнюється, що остаточне рішення про список партії буде прийнято на з'їзді, який проведуть через кілька тижнів.

При цьому продюсер Винника Олександр Горбенко не підтвердив, що співак планує брати участь у виборах до Верховної Ради. Горбенко зазначив, що Винник займається туром, а не виборами.

Відзначимо, у позачергових виборах до Ради також візьме участь і знаменитий український співак, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віктор ПавликОлег ВинникВасиль Журавльов
Місце
Україна
Теги
політикаВыборы 2019шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
8
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
господа артисы- это не сцена! популярность рости не будет - только падать!)))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки