"Нехай у себе співають!" У мережі розгорівся скандал через росіянку на "Голос. Діти"

У мережі розгорівся скандал через участь росіянки у вокальному проекті "Голос. Діти", перший випуск якого відбувся в неділю, 26 травня, на каналі "1+1".

Так, у прем'єрному ефірі п'ятого сезону шоу в "сліпих прослуховуваннях" взяла участь 7-річна Таїсія Скоморохова з Росії (Москва). Користувачів мережі збентежив той факт, що дівчинка приїхала з РФ в Україну, незважаючи на те, що у них на телебаченні демонстрували аналогічний проект. Свої різкі коментарі деякі користувачі залишили під роликом з її виступом (відео дивіться в кінці матеріалу).

Таїсія Скоморохова Instagram @skomorokhova_taisia

Юна співачка виконала хіт Тіни Тернер Simply The Best і з перших же нот завоювала увагу всіх журі, які розвернули до неї свої крісла. Як тренерів вона вибрала гурт "Время и Стекло".

Незважаючи на те, що багато користувачів похвалили дівчинку за сильний вокал, попри юний вік, інші, зі свого боку, обурилися, чому в шоу на українському телебаченні допустили учасницю з Росії.

"Вибирають усіх підряд. Чому дітей із Росії допускають на конкурс в Україні? Нехай там у себе співають", – зазначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив із упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

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