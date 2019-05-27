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"Нехай у себе співають!" У мережі розгорівся скандал через росіянку на "Голос. Діти"

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У мережі розгорівся скандал через участь росіянки у вокальному проекті "Голос. Діти", перший випуск якого відбувся в неділю, 26 травня, на каналі "1+1".

Так, у прем'єрному ефірі п'ятого сезону шоу в "сліпих прослуховуваннях" взяла участь 7-річна Таїсія Скоморохова з Росії (Москва). Користувачів мережі збентежив той факт, що дівчинка приїхала з РФ в Україну, незважаючи на те, що у них на телебаченні демонстрували аналогічний проект. Свої різкі коментарі деякі користувачі залишили під роликом з її виступом (відео дивіться в кінці матеріалу).

Таїсія Скоморохова

Таїсія Скоморохова

Instagram @skomorokhova_taisia

Юна співачка виконала хіт Тіни Тернер Simply The Best і з перших же нот завоювала увагу всіх журі, які розвернули до неї свої крісла. Як тренерів вона вибрала гурт "Время и Стекло".

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Незважаючи на те, що багато користувачів похвалили дівчинку за сильний вокал, попри юний вік, інші, зі свого боку, обурилися, чому в шоу на українському телебаченні допустили учасницю з Росії.

"Вибирають усіх підряд. Чому дітей із Росії допускають на конкурс в Україні? Нехай там у себе співають", – зазначили в мережі.

"Нехай у себе співають!" У мережі розгорівся скандал через росіянку на "Голос. Діти"
"Нехай у себе співають!" У мережі розгорівся скандал через росіянку на "Голос. Діти"
"Нехай у себе співають!" У мережі розгорівся скандал через росіянку на "Голос. Діти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив із упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Читайте всі новини по темі ""Голос. Діти"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Голос. Діти"
Особи
Час минувНадія ДорофєєваОлексій Завгородній (Позитив)
Тег
Голос. Діти
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
уркаинцы упорно делают из себя быдло, им это удается
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Махно Володимир
Махно Володимир
все из-за нищеты на россии. родители заставляют ехать своих детей в Украину и таким образом зарабатывать деньги на жизнь!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Махно Володимир," всё из-за нещеты в России " ты то хоть сам понял ,что написал ,Украина самая нищая страна Европы, какие деньги можно заработать ? Вы сами ,ездите бетон в России мешать, чтобы у себя на Украине выжить!😀😁😂
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леня зе
леня зе
совсем головой ударились.в Россию на Голос ездят.Лобода в жюри сидит,кастрюли вас ничего не смущает.?Ковтун с Яниной Соколовской (НТВ) вообще бизнесом и недвижимостью обзавелись в России.
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леня зе
леня зе
Голованов Сергей,Яни́на Ла́заревна Соколо́вская (укр. Яніна Лазарівна Соколовська; род. 7 июня 1971, Киев, УССР, СССР) — украинский журналист еврейского происхождения. Главный редактор и учредительница портала «Известия в Украине», специальный корреспондент издательского дома «КоммерсантЪ» на Украине с 2014 года.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
леня зе, КАЦАП, а кто такая Янина Соколовская?!?
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