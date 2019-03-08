Недовго музика грала: найкоротші шлюби українського шоу-бізнесу

Протягом 2018-2019 років в світі шоу-бізнесу раз у раз гриміли новини про розлучення зіркових пар. Так, спершу Україну (і не тільки) сколихнула звістка про те, що раніше зразкова сім'я співачки Ані Лорак з тріском розвалилася: артистці публічно зрадив чоловік Мурат Налчаджиоглу, з яким вона прожила майже 10 років. Також розлученням закінчився шлюб тренерів шоу "Зважені та щасливі" Марини та В'ячеслава Узєлкових через 20 років подружнього життя.

А зовсім нещодавно стало відомо про те, що свої відносини розірвала одна з наймиліших пар українського шоубізу: учасники проекту "Фабрика зірок" Вова Борисенко і Люба Юнак (Лавіка) розлучилися через кілька місяців після одруження. OBOZREVATEL вирішив згадати, які ще зіркові шлюби стрімко розвалилися, не протримавшись і п'яти років.

Ірина Білик: три шлюби, що не протрималися більше трьох років

Ірина Білик та Дмитро Коляденко Ivona - bigmir) net

Кажуть, "любов живе три роки", і саме такий термін є досить символічним для знаменитої артистки Ірини Білик. Так, співачка п'ять разів була заміжня, і три її шлюби закінчилися розривом саме через три роки. Після розставання з продюсером Юрієм Нікітіним в 1998 році, з яким Білик прожила вісім років, зірка тричі заявляла про свої стосунки: моделлю Андрієм Оверчуком (1998-2001 рік), хореографом і шоуменом Дмитром Коляденком (2003-2006 рік), а також з танцюристом Дмитром Дікусаром (2007-2010 рік). Зараз, після низки розставань, знаменита співачка живе в щасливому шлюбі з продюсером Асланом Ахматовим, з яким виховує спільного сина Табріза (народився в 2015 році), а також дитину від шлюбу з Оверчуком Гліба.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар tochka.net

Наталя Могилевська і Дмитро Чалий (11 місяців)

На рахунку 43-річної української співачки Наталі Могилевської всього один офіційний шлюб. У 2004 році вона вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Чалого, з яким, в результаті, не змогла прожити і року. Торжество було пишним, з гучним гулянням і величезною кількістю популярних особистостей серед гостей. Тоді, 15 років тому, про весілля артистки сурмили буквально всі вітчизняні ЗМІ. Парі пророкували довгі роки спільного життя і бажали скоріше обзавестися дітьми. Але за тиждень до першої річниці пара офіційно розлучилася. Причиною розриву, як розповідала потім Наталя, стали різні погляди на життя і відсутність спільних інтересів.

Могилевська і Чалий Viva

"Це був величезний стрес. І мені здалося, що Діма недостатньо мене підтримував. Або просто я чекала від нього занадто багато... У підсумку ми розлучилися, не проживши разом і року. Тому, якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а тільки один – справжній. Це відносини з Єгором Долініним", – процитувало слова Могилевської видання "Комсомольская правда".

Так, після розлучення Могилевська вийшла заміж вдруге за бізнесмена Єгора Долініна. Союз протримався 5 років, в 2011 році пара розлучилася: чоловік ревнував її до сцени, а Наталя не захотіла жертвувати кар'єрою заради сім'ї. З тих пір поп-діва більше не перебувала в офіційному шлюбі, а свої особисті відносини намагається приховувати за сімома замками.

Анна Сєдокова і Валентин Белькевич (1,5 року)

Анна Сєдокова і Валентин Белькевич Газета.ру

Популярна співачка і футболіст київського "Динамо" одружилися в 2004-му. У грудні того ж року у пари народилася дочка Аліна. Заради коханого Сєдокова пішла з гурту "ВІА Гра" і з головою поринула в тихе сімейне життя.

"Валентин був першим чоловіком, якого я зустріла. З ним я зрозуміла, що є життя за межами роботи і творчості", – розповідала співачка.

У 2005 році шлюб дав тріщину. Як з'ясувалося пізніше, до шлюбу з Сєдоковою спортсмен вісім років жив у цивільному шлюбі з жінкою на ім'я Олеся. Від неї Белькевич пішов до Анни, до неї ж потім і повернувся.

Новини Собчак і Віторган засвітилися разом після чуток про розлучення

Після смерті спортсмена в серпні 2016 року Олеся заявила про свої права на квартиру, в якій жив футболіст. Дочка Сєдокової через суд отримала половину квартири батька, тоді як Олеся вважала, що Аліна може розраховувати тільки на 1/8 частину.

Микола Тищенко та Ірина Журавська (6 місяців)

Микола Тищенко та Ірина Журавська Главред

У 2010 році ресторатор і телеведучий Микола Тищенко познайомився з "Міс Україна-2008" Іриною Журавською, племінницею колишнього народного депутата Віталія Журавського. Пара одружилася, коли Ірині був 21 рік, а Миколі 38. Для ресторатора це був другий шлюб. Але звити сімейне гніздечко не вийшло, через півроку закохані подали на розлучення. З чуток, Журавська хотіла займатися кар'єрою, а бізнесмен мріяв про дітей.

"Я багато разів здійснював одну і ту ж помилку – йдучи зі старих відносин, відразу ж входив у нові. Так було після мого першого розлучення. І кожен раз я потрапляв ніби у вир. Все повторювалося знову і знову, тільки з більшою силою і віддачею... Ідеальний термін, щоб прийти в себе і відкритися новим почуттям – півроку. Цього цілком достатньо, щоб перехворіти, переосмислити своє життя, провести роботу над помилками і з чистою душею будувати щось нове, – розповідав Тищенко.

Після розлучення Микола одружився на 24-річній моделі Аллі Барановській. Весілля відбулося навесні 2016 року, а вже через рік у пари народився син Давид

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова (6 місяців)

Кривошапко і Денисова 24СМІ

Роман між співаком Олександром Кривошапком і хореографом Тетяною Денисовою почався під час зйомок першого сезону шоу "Х-фактор". Учасник і креативний продюсер проекту не соромилися висловлювати свої почуття, але в серйозність їхніх стосунків ніхто не вірив. Пара одружилася в 2011 році, і вже через півроку шлюб розпався.

Причиною розлучення в ЗМІ називали ревнощі і образи подружжя. За словами Денисової, Кривошапка зачіпало те, що вона не сприймала його як годувальника сім'ї. Між екс-подружжям – 12 років різниці.

"Він хотів, щоб я повністю належала йому. Якби у мене не було дитини, можливо, я і поставила б хрест на своїй кар'єрі і сконцентрувалася на кар'єрі Саші, стала б адміністратором, продюсером. Я не звикла в чомусь собі відмовляти, я завжди забезпечувала себе сама і ні у кого нічого не просила. І ось так раптом, в 30 років, взяти і сісти на чиюсь шию!" – раніше поділилася Денисова.

Після розставання з Денисовою Кривошапко одружився з акторкою із Запоріжжя Мариною Кінскі. У серпні 2017 року у пари народилася дочка Аліса. Тетяна Денисова про своє особисте життя не розповідає.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найміцніші шлюби в українському шоу-бізнесі. Детальніше читайте тут.

Читайте також на OBOZREVATEL про трагічні історії кохання українських зірок, які пережили смерть своїх других половинок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram