"Не знає хто він, не пам'ятає сина і дружину": з'явилися моторошні подробиці про Алібасова після коми

Відомий російський музикант і продюсер Барі Алібасов, про смерть якого повідомляли ЗМІ, вийшов зі стану медикаментозної коми і не впізнає своїх близьких.
Тривожну інформацію про стан 72-річного Алібасова розповів його син. Також він зазначив, що музикант поводиться, як 5-річна дитина, пише Daily Storm.
Барі Алібасов в лікарні з сином
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"Лякає те, що він очі відкрив, але не усвідомлює, хто він. Не впізнає ні мене, ні дружину Лідію Миколаївну (Федосєєва-Шукшина. – Ред). Він не розуміє, що він у Росії, і поводиться, як пустотлива п'ятирічна дитина. Забирає телефони і намагається фотографувати", – розповів Алібасов-молодший.
Також він зазначив, що його батько вже почав говорити, однак не може будувати зв'язні висловлювання.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію. Майже через тиждень після госпіталізації Алібасов-старший вийшов із коми.
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