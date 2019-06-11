"Не знає хто він, не пам'ятає сина і дружину": з'явилися моторошні подробиці про Алібасова після коми

Відомий російський музикант і продюсер Барі Алібасов, про смерть якого повідомляли ЗМІ, вийшов зі стану медикаментозної коми і не впізнає своїх близьких.

Тривожну інформацію про стан 72-річного Алібасова розповів його син. Також він зазначив, що музикант поводиться, як 5-річна дитина, пише Daily Storm.

Барі Алібасов в лікарні з сином Lshot

"Лякає те, що він очі відкрив, але не усвідомлює, хто він. Не впізнає ні мене, ні дружину Лідію Миколаївну (Федосєєва-Шукшина. – Ред). Він не розуміє, що він у Росії, і поводиться, як пустотлива п'ятирічна дитина. Забирає телефони і намагається фотографувати", – розповів Алібасов-молодший.

Також він зазначив, що його батько вже почав говорити, однак не може будувати зв'язні висловлювання.

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