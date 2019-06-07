ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Не зможемо провести літо без вас": улюблений співак СБУ зібрався в Україну

1.7тЧитати матеріал російською

Білоруський репер Макс Корж, якому раніше СБУ неодноразово забороняла в'їзд в Україну, через гастролі в окупованому Росією Криму, 20 червня дасть концерт на київському стадіоні "Динамо".

Так, про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що з грудня 2017 року Корж знову має можливість відвідувати міста країни.

"Україно, ви дійсно подумали, що це епічне літо ми зможемо провести без вас? Просто виключено", — написав Макс.

Макс Корж

Макс Корж

Фото з Instagram

Новини
"Ну, привіт!" У Києві засікли скандального репера з Росії
Концерт Макса Коржа у Києві

Концерт Макса Коржа у Києві

Фото з Instagram

Як заявили організатори, квитків на концерт Коржа у продажу залишилося менше п'яти сотень. Також зазначимо, що шанувальники безперестанку залишають коментарі під постом артиста.

"Не зможемо провести літо без вас": улюблений співак СБУ зібрався в Україну
"Не зможемо провести літо без вас": улюблений співак СБУ зібрався в Україну
"Не зможемо провести літо без вас": улюблений співак СБУ зібрався в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
8
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel