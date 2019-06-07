"Не зможемо провести літо без вас": улюблений співак СБУ зібрався в Україну

Білоруський репер Макс Корж, якому раніше СБУ неодноразово забороняла в'їзд в Україну, через гастролі в окупованому Росією Криму, 20 червня дасть концерт на київському стадіоні "Динамо".
Так, про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що з грудня 2017 року Корж знову має можливість відвідувати міста країни.
"Україно, ви дійсно подумали, що це епічне літо ми зможемо провести без вас? Просто виключено", — написав Макс.
Макс Корж
Фото з Instagram
Концерт Макса Коржа у Києві
Фото з Instagram
Як заявили організатори, квитків на концерт Коржа у продажу залишилося менше п'яти сотень. Також зазначимо, що шанувальники безперестанку залишають коментарі під постом артиста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2016 року Макс Корж потрапив у список заборонених в Україні виконавців, ім'я співака потрапило до так званого чорного списку.
Однак уже в липні 2017-го співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборону на в'їзд в Україну.
У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не скасовуватиме київський концерт, запланований на грудень. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити в столиці.
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