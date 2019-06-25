"Не вижив би": Алібасова звинуватили в масштабному обмані з отруєнням

У Росії запідозрили у брехні продюсера Барі Алібасова, який отруївся токсичним засобом для прочищення труб "Кріт".

Лікарі НДІ ім. Скліфосовського, де проходив лікування 72-річний Алібасов, вказали на багато невідповідностей в історії з його отруєнням. Зокрема, лікар-гастроентеролог зазначив, що історія продюсера "абсолютна фальш", оскільки з тим діагнозом, про який розповідали рідні Алібасова, потерпілий не міг би розмовляти й самостійно харчуватися, пише "Комсомольская правда".

За словами фахівця, якби поставлений Алібасову діагноз був правильним, продюсера не виписали б так швидко.

Барі Алібасов Lenta.ru

"Якби був опік четвертого ступеня, це означало б повне руйнування тканин стравоходу. І якщо навіть людина виживає, що дуже сумнівно, стравохід їй видаляють", — заявив медик.

Він також прокоментував відеозаписи, які з'явилися вже після виписки Алібасова з лікарні. На одній із них продюсер ходить домом на фоні гори банок із дитячим харчуванням. Водночас він зовсім не виглядає змарнілим, хоча повинен був провести щонайменше місяць на вкрай суворій дієті.

"За такого опіку його мають годувати через гастростому, трубочку в тонку кишку (не плутати із зондом через рот), минаючи шлунок і стравохід, у животі у пацієнта має бути отвір — а його немає", — вказав лікар.

Алібасов у лікарні Vesti.Ru

Він також додав, що через опік в Алібасова мав би змінитися голос. Лікар припустив, що історія з отруєнням – "абсолютна фальш", а в НДІ Скліфосовського продюсер опинився з інших причин. Ймовірно — з метою попіаритися.

Зі свого боку анестезіолог-реаніматолог НДІ спростував слова сина продюсера про те, що той втратив пам'ять після пробудження від медикаментозного сну.

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"Такий випадок був у бобслеїстки, яка чотири місяці перебувала в медикаментозній комі, а Міхаель Шумахер взагалі шість місяців проспав — все відновилося нормально, ніякої амнезії не було", — зазначив лікар.

Він пояснив, що під час виходу з медикаментозного сну стан пацієнта ретельно контролюється і лікарі б обов'язково застосували жорстку терапію, якби дійсно спостерігалася амнезія.

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