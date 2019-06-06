"Не приходить до тями": фанат "Л/ДНР" Панкратов-Чорний терміново госпіталізований

У Москві екстрено госпіталізували російського і радянського актора Олександра Панкратова-Чорного. Він знаходиться у важкому стані і не приходить до тями.

69-річному артисту нібито стало зле вранці, 6 червня. Панкратов-Чорний втратив свідомість у себе вдома, в несвідомому стані його відвезли в одну з клінік Москви, повідомив Telegram-канал Mash.

За словами джерел каналу, актора не змогли привести до тями, довелося терміново викликати "швидку".

Олександр Панкратов-Чорний Lenta.ru

Пізніше стало відомо, що Панкратов-Чорний знаходиться в реанімації і не приходить до тями. У відомого актора різко впав тиск – до критичного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві був госпіталізований продюсер і музикант Барі Алібасов – він отруївся токсичною речовиною для прочищення труб. Лікарі почали боротися за життя ще в машині швидкої допомоги. З'ясувалося, що продюсер переплутав засіб для промивання труб з водою і отримав сильний опік стравоходу.

Пізніше з'явилося відео госпіталізації потерпілого. Як з'ясували лікарі, він отримав четвертий ступінь опіку шлунка. Незважаючи на серйозний діагноз, Алібасов вранці був при тямі і навіть намагався жартувати, хоча йому важко було розмовляти. Продюсер міг дихати самостійно.

Лікарі також розповіли, що лікування може затягнутися, оскільки у нього почалася загальна інтоксикація, тому що рідина всмокталася в кров. У зв'язку з цим спочатку пацієнтом зайнялися токсикологи, а після можливе втручання хірургів.

Через добу після госпіталізації ЗМІ повідомили про смерть Алібасова, проте новина виявилася фейком.

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