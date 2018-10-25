''Не можу без неї'': зірка ''Дизель Шоу'' залишить проект через смерть Поплавської

Гуморист Олег Іваниця, актор студії "Дизель Шоу", учасники якої потрапили у ДТП на трасі Київ — Львів, втративши колегу, актрису Марину Поплавську, заявив про рішення покинути проект.

Як зізнався Іваниця на особистій сторінці в Instagram, смерть Поплавської виявилася для нього сильним ударом. Гуморист не бачить себе більше в програмі.

Фото: clutch.ua

"Не бачу себе більше в рамках проекту. Як не намагаюся. Коли відбуваються трагічні події, у голові дзвоном дзвенить питання "ЧОМУ?" Воно настільки пронизливе, що відсутність відповіді взагалі неприйнятна", — вказав Іваниця.

Далі гуморист згадав події, які передували трагедії.

"Відповідь починаєш знаходити у самому собі. Тому що не підійшов до неї, і не сказав, щоб вона пішла з того місця. Що воно небезпечне. І не слухати, коли вона скаже, що кожен із нас тут сидів, і що тут найбільш пейзажне вікно, і за Мишком треба доглянути... Просто взяти і забрати її звідти! Що не треба було їхати вночі. Що треба було підняти питання про другого водія. Треба було зробити що завгодно, щоб цього не сталося!" — додав він.

Шоу, на думку артиста, має продовжуватися і радувати глядача, як того хотіла б Марина Поплавська.

"Мариночка бачила сенс свого життя у тому, щоб радувати глядачів. І це, дійсно, прекрасний сенс. І Шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. І так і буде. Але я не можу себе уявити на сцені "Дизель Шоу" без неї. Не хочу. Йду", — завершив гуморист.

Пост Іваниці всього за декілька годин зібрав більше 6 тис. лайків і сотні коментарів, у яких глядачі проекту закликали гумориста залишатися з командою. Деякі гадають, що за прикладом Іваниці підуть й інші учасники проекту, і це призведе до розпаду "Дизель Шоу".

Звернувши увагу на ажіотаж в коментарях, Олег Іваниця записав відеозвернення до глядачів, в якому розповів про подальшу долю гумористичного проекту "Дизель Шоу".

Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс на Київ лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Загалом же, причина аварії з'ясовується.

У результаті ДТП постраждали декілька учасників гумористичної команди і загинула актриса Марина Поплавська. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірки ''Дизель Шоу'' запустили зворушливий флешмоб у честь загиблої Марини Поплавської.