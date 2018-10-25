''Не можу без неї'': зірка ''Дизель Шоу'' залишить проект через смерть Поплавської

Гуморист Олег Іваниця, актор студії "Дизель Шоу", учасники якої потрапили у ДТП на трасі Київ — Львів, втративши колегу, актрису Марину Поплавську, заявив про рішення покинути проект.
Як зізнався Іваниця на особистій сторінці в Instagram, смерть Поплавської виявилася для нього сильним ударом. Гуморист не бачить себе більше в програмі.
Фото: clutch.ua
"Не бачу себе більше в рамках проекту. Як не намагаюся. Коли відбуваються трагічні події, у голові дзвоном дзвенить питання "ЧОМУ?" Воно настільки пронизливе, що відсутність відповіді взагалі неприйнятна", — вказав Іваниця.
Далі гуморист згадав події, які передували трагедії.
"Відповідь починаєш знаходити у самому собі. Тому що не підійшов до неї, і не сказав, щоб вона пішла з того місця. Що воно небезпечне. І не слухати, коли вона скаже, що кожен із нас тут сидів, і що тут найбільш пейзажне вікно, і за Мишком треба доглянути... Просто взяти і забрати її звідти! Що не треба було їхати вночі. Що треба було підняти питання про другого водія. Треба було зробити що завгодно, щоб цього не сталося!" — додав він.
Не бачу себе більше в рамках проекту. Як не намагаюся. Коли відбуваються трагічні події, в голові дзвоном дзвенить питання ЧОМУ ?? Він настільки пронизливий, що відсутність відповіді взагалі неприйнятно. ЧОМУ МЛИНЕЦЬ ??? Відповідь починаєш знаходити в самому собі. Тому що не підійшов до неї і не сказав, щоб вона пішла з того місця. Що воно небезпечне. І не слухати, коли вона скаже що кожен з нас тут сидів, і що тут саме пейзажне вікно, і за Мишком треба доглянути ... просто взяти і забрати її звідти! Що не треба було їхати вночі. Що треба було підняти питання про другий водія. Треба було зробити що завгодно, щоб цього не сталося! Мариночка бачила сенс свого життя в тому, щоб радувати глядачів. І це дійсно прекрасний сенс. І Шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. І так і буде. Але я не можу себе уявити на сцені Дизель Шоу без неї. Не хочу. Йду.
Шоу, на думку артиста, має продовжуватися і радувати глядача, як того хотіла б Марина Поплавська.
"Мариночка бачила сенс свого життя у тому, щоб радувати глядачів. І це, дійсно, прекрасний сенс. І Шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. І так і буде. Але я не можу себе уявити на сцені "Дизель Шоу" без неї. Не хочу. Йду", — завершив гуморист.
Пост Іваниці всього за декілька годин зібрав більше 6 тис. лайків і сотні коментарів, у яких глядачі проекту закликали гумориста залишатися з командою. Деякі гадають, що за прикладом Іваниці підуть й інші учасники проекту, і це призведе до розпаду "Дизель Шоу".
Звернувши увагу на ажіотаж в коментарях, Олег Іваниця записав відеозвернення до глядачів, в якому розповів про подальшу долю гумористичного проекту "Дизель Шоу".
Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс на Київ лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Загалом же, причина аварії з'ясовується.
У результаті ДТП постраждали декілька учасників гумористичної команди і загинула актриса Марина Поплавська. Отримані травми виявилися несумісними із життям.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірки ''Дизель Шоу'' запустили зворушливий флешмоб у честь загиблої Марини Поплавської.