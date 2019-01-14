Не без пригод: MELOVIN потішив кліпом до нової ліричної пісні

Український співак MELOVIN, фіналіст "Євробачення-2018" у Португалії, презентував у мережі кліп до своєї нової ліричної композиції "З тобою, зі мною, і годі". Зйомки відео, як розповіли представники артиста, пройшли не без пригод.

Режисером відеороботи став Юрій Катинський. Частина зйомок проходила на Київському морі, а тому головною складністю для всієї команди стала боротьба з холодом. Також, під час одного з падінь, задуманих за сюжетом, співак випадково розбив камеру (відео дивіться нижче).

"Щоб показати ту сильну мерзлоту всередині мене після невдалих спроб знайти любов, ми з режисером Юрою Катинським перенеслися в холодну зиму. Сильний холод допоміг мені краще передати глядачу емоції від пісні, яку мені часом важко навіть виконувати на концертах", — розповів він.

"З тобою, зі мною, і годі" — далеко не про осінь, яка за вікном. Вона — про внутрішній холод, про ту депресію, яка з'являється найчастіше, коли зникають барви в житті людини", — додав співак.

В YouTube з моменту публікації ролик встиг зібрати понад 17 тис. переглядів і більше 5 тис. лайків. В одному з хвалебних коментарів наголосили, що "з такими виконавцями у шоубізу України точно є майбутнє".

Як повідомляв OBOZREVATEL, MELOVIN (Костянтин Бочаров) розповів про неприємний досвід особистих стосунків, після яких він більше не намагається заводити романи.

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