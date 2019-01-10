''Наслала на них діарею'': Полякова зухвало заступилася за доньку перед хейтерами

Донька відомої української співачки Олі Полякової Марія поскаржилася на цькування у мережі, чим викликала здивування користувачів. Зіркова мама, зі свого боку, зухвало відшила хейтерів.

13-річна Маша Полякова написала пост на особистій сторінці в Instagram, де попросила усіх ненависників припинити ображати її.

"Якщо вам я не подобаюся, то просто відпишіться, не треба зганяти на мені свій негатив", – звернулася до фоловерів донька суперблондинки.

Полякова-старша одразу ж заступилася за 13-річну дівчинку, залишивши яскравий коментар під проханням Маші:

"Моя крихітко! Я наслала на всіх твоїх недоброзичливців діарею і прищі, вони тепер сидять у туалеті й не можуть писати тобі гидоту", – написала артистка, чим привела у захват підписників Марії.

"Ось це, я розумію, турбота про дитину! Правильно, ви розумнички!" – підтримали Олю фоловери.

Також користувачі висловили слова підтримки і самій Маші, порадивши не звертати уваги на нападки і цькування з боку заздрісників.

"Дуже хороша дитина, це одразу видно по людині. А звертати увагу на недоброзичливців не потрібно. Машо, ви позитивна і мудра, у вас прекрасні батьки, дивіться крізь пальці на цю "шушару", – написали Поляковій-молодшій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Оля Полякова здивувала шанувальників підлітковим фото. Архівний знімок знаменитості вразив фоловерів артистки, які акцентували увагу на її схожості зі старшою донькою Марією.