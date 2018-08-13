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СпортLady

Напівгола Каменських знялася в гарячій фотосесії

7.2тЧитати новину російською

Українська поп-діва Настя Каменських похвалилася в мережі ефектним фото в білизні. Професійний знімок нагадує фото для глянцю, проте сама артистка вирішила не розкривати інтригу.

Опублікувавши знімок в профілі kamenskux_daily, співачка запропонувала підписникам взаємний обмін лайками.

На фото Каменських зображена в чорній білизні та напівпрозорій шалі на плечах. Свій "чорний" образ артистка доповнила ефектним макіяжем. Знімок зібрав у соцмережі більше 10 тис. лайків.

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"Настя, ви красуня", "Мм, а що це буде? Нова обкладинка?", "Дуже круто", - стали коментувати знімок.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, засмагла Настя Каменських показала, з ким відривається на відпочинку.

Особа
Настя Каменських
Об'єкти
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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