"Намагалися все налагодити": Холостяк Добринін зробив інтимне зізнання

Головний редактор журналу XXL Микита Добринін, який став героєм романтичного шоу "Холостяк-9" зробив відверте зізнання про невдалий шлюб.
Він розповів в інтерв'ю STB.UA, що два роки тому розійшовся з дружиною, з якою жив чотири роки, тому що в них були принципові розбіжності через розвиток кар'єри.
"Наше розставання було обопільним бажанням, ми просто усвідомили, що рухаємося в різних темпах, у нас були принципові розбіжності у поглядах на мою професію, в розумінні того, куди нам далі розвиватися", – зізнався Добринін.
Микита Добринін
holostyakstb @ instagram
За його словами, вирішальним моментом був комфорт відносин. У нього з дружиною пропала довіра, а слідом і почуття.
"Ми намагалися все налагодити. Одного разу я спонтанно запропонував поїхати разом подалі від родичів, знайомих, які нібито знають, як тобі потрібно жити. І ми це зробили, поїхали в Париж, щоб спробувати почати все заново або, як мінімум, залишитися друзями. Але ця поїздка не дала бажаного результату. Сьогодні ми можемо спокійно розмовляти, спілкуватися, але колишніх почуттів вже не повернути", – підсумував він.
holostyakstb @ instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
Не обійшлося й без пригод. Дівчата ледве не розбилися в машині, коли їхали на зустріч, тому що на дорогу вибігла тварина.
На першу вечірку прийшли близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
Під час першої вечірки учасниці сварилися, чіплялися одна до одної. Не обійшлося і без неприємних інцидентів.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Холостяк порушив правила, подарувавши дівчині телефон. Всі подробиці другого випуску.
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