"Намагалися все налагодити": Холостяк Добринін зробив інтимне зізнання

Головний редактор журналу XXL Микита Добринін, який став героєм романтичного шоу "Холостяк-9" зробив відверте зізнання про невдалий шлюб.

Він розповів в інтерв'ю STB.UA, що два роки тому розійшовся з дружиною, з якою жив чотири роки, тому що в них були принципові розбіжності через розвиток кар'єри.

"Наше розставання було обопільним бажанням, ми просто усвідомили, що рухаємося в різних темпах, у нас були принципові розбіжності у поглядах на мою професію, в розумінні того, куди нам далі розвиватися", – зізнався Добринін.

Микита Добринін holostyakstb @ instagram

За його словами, вирішальним моментом був комфорт відносин. У нього з дружиною пропала довіра, а слідом і почуття.

"Ми намагалися все налагодити. Одного разу я спонтанно запропонував поїхати разом подалі від родичів, знайомих, які нібито знають, як тобі потрібно жити. І ми це зробили, поїхали в Париж, щоб спробувати почати все заново або, як мінімум, залишитися друзями. Але ця поїздка не дала бажаного результату. Сьогодні ми можемо спокійно розмовляти, спілкуватися, але колишніх почуттів вже не повернути", – підсумував він.

holostyakstb @ instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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