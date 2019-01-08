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Надя Дорофєєва засвітила в Instagram сексуальну фігуру: фото

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Солістка українського поп-гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва засвітила в соцмережі пікантні фотографії з відпочинку.

В особистих Instagram-сторіз співачка опублікувала знімки з готелю в Дубаї, на яких зображена в чорному купальнику, який підкреслює сексуальні форми її тіла.

Надя Дорофєєва засвітила в Instagram сексуальну фігуру: фото

Фото: instagram.com

Судячи з усього, відпустку співачка проводить зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Незважаючи на те, що пара вирушила в одне з найпопулярніших курортних міст світу, поділилася Дорофєєва не найбільш радісними новинами: артистка захворіла в перший же день відпочинку.

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На фотографіях співачка зображена в чорному купальнику, який раніше вже з'являвся в її літніх постах. На тілі солістки "Время и Стекло" можна розглянути тату, які зазвичай не видно під одягом.

Надя Дорофєєва засвітила в Instagram сексуальну фігуру: фото

Фото: instagram.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, гурт "Время и Стекло" презентував у мережі новий трек "Фінальні титри", який стане саундтреком комедії "Я, ти, він, вона" гумористичної студії "95 Квартал". Одну з головних ролей у картині зіграла солістка гурту Надя Дорофєєва.

Особи
Надія ДорофєєваЧас минувВолодимир Дантес
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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