Надя Дорофєєва засвітила в Instagram сексуальну фігуру: фото

Солістка українського поп-гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва засвітила в соцмережі пікантні фотографії з відпочинку.

В особистих Instagram-сторіз співачка опублікувала знімки з готелю в Дубаї, на яких зображена в чорному купальнику, який підкреслює сексуальні форми її тіла.

Фото: instagram.com

Судячи з усього, відпустку співачка проводить зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Незважаючи на те, що пара вирушила в одне з найпопулярніших курортних міст світу, поділилася Дорофєєва не найбільш радісними новинами: артистка захворіла в перший же день відпочинку.

На фотографіях співачка зображена в чорному купальнику, який раніше вже з'являвся в її літніх постах. На тілі солістки "Время и Стекло" можна розглянути тату, які зазвичай не видно під одягом.

Фото: instagram.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, гурт "Время и Стекло" презентував у мережі новий трек "Фінальні титри", який стане саундтреком комедії "Я, ти, він, вона" гумористичної студії "95 Квартал". Одну з головних ролей у картині зіграла солістка гурту Надя Дорофєєва.