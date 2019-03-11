Музична премія YUNA-2019: названі перші переможці

У понеділок, 11 березня в Києві відбувся перший етап церемонії нагородження премії YUNA-2019. Організатори назвали першу трійку переможців.

Так, у 2019 році у список номінацій увійшли нові категорії: "Кращий електронний хіт", "Кращий хіп-хоп-хіт" і "Кращий менеджмент артиста". OBOZREVATEL також стежив за подіями (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У номінації "Кращий електронний хіт" перемогу здобув трек MARUV & BOOSIN - Drunk Groove. Також за перемогу змагалися такі номінанти:

Ivan Dorn — Afrika

ONUKA — Animal

MARUV — Focus On Me

Kadnay — "Тіло".

Новини Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

"Кращим хітом у жанрі хіп-хоп" стала композиція молодої виконавиці Alina Pash — Bitanga. Також у номінації були:

MOZGI — "Але, але"

TamerlanAlena — "Покопокохай"

Alyona Alyona — "Рибки"

MamaRika — "Файно"

Перемогу в номінації "Кращий менеджмент артиста" здобув продюсерський центр NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC і його засновник, продюсер групи KAZKA Юрій Нікітін за результативний менеджмент колективу.

Також були номіновані:

#NKteam by NICE2CU – NK

Enjoy! Records – Jamala

MONATIK Corporation – MONATIK

Secret Service EA – MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова

YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін

Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій

Валерія Левицька (VIDLIK Records) – ONUKA

Дмитро Шуров – Pianoбой

Єгор Кір'янов – The HARDKISS

Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald

Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник

Олена Коляденко – KADNAY

Продюсерський центр Потапа і Ірини Горовий MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло

Сергій Усик, Олена Гармаш – Антитіла

Тетяна Зякун, Юлія Колесник – Арсен Мірзоян.

У п'ятницю, 22 березня відбудеться основна церемонія нагородження переможців YUNA-2019 в 16 різних номінаціях.

Нагадаємо, YUNA – єдина всеукраїнська професійна музична премія. Переможців визначає журі у складі 150 музичних експертів: фахівців зі сфер радіо, телебачення, преси, саунд-продюсування, менеджменту артистів і організації музичних подій.

Абревіатура YUNА розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards – щорічна Українська Національна Премія. Церемонія проводиться з 2011 року.

Відзначимо, що за роки існування премії YUNA вже з'явилися переможці-рекордсмени. Так, абсолютним рекордсменом стала Джамала, яка зібрала сім статуеток. На одну менше отримав Святослав Вакарчук з групою "Океан Ельзи".

Кращий електронний хіт:

Кращий хіт у жанрі хіп-хоп:

Відео оголошення переможців:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому, 2018 році тріумфаторами премії YUNA стали співак MONATIK і група The Hardkiss, які отримали найбільшу кількість нагород.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал