Музична премія YUNA-2019: названі перші переможці

У понеділок, 11 березня в Києві відбувся перший етап церемонії нагородження премії YUNA-2019. Організатори назвали першу трійку переможців.
Так, у 2019 році у список номінацій увійшли нові категорії: "Кращий електронний хіт", "Кращий хіп-хоп-хіт" і "Кращий менеджмент артиста". OBOZREVATEL також стежив за подіями (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
У номінації "Кращий електронний хіт" перемогу здобув трек MARUV & BOOSIN - Drunk Groove. Також за перемогу змагалися такі номінанти:
Ivan Dorn — Afrika
ONUKA — Animal
MARUV — Focus On Me
Kadnay — "Тіло".
"Кращим хітом у жанрі хіп-хоп" стала композиція молодої виконавиці Alina Pash — Bitanga. Також у номінації були:
MOZGI — "Але, але"
TamerlanAlena — "Покопокохай"
Alyona Alyona — "Рибки"
MamaRika — "Файно"
Перемогу в номінації "Кращий менеджмент артиста" здобув продюсерський центр NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC і його засновник, продюсер групи KAZKA Юрій Нікітін за результативний менеджмент колективу.
Також були номіновані:
#NKteam by NICE2CU – NK
Enjoy! Records – Jamala
MONATIK Corporation – MONATIK
Secret Service EA – MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова
YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
Валерія Левицька (VIDLIK Records) – ONUKA
Дмитро Шуров – Pianoбой
Єгор Кір'янов – The HARDKISS
Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
Олена Коляденко – KADNAY
Продюсерський центр Потапа і Ірини Горовий MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
Сергій Усик, Олена Гармаш – Антитіла
Тетяна Зякун, Юлія Колесник – Арсен Мірзоян.
У п'ятницю, 22 березня відбудеться основна церемонія нагородження переможців YUNA-2019 в 16 різних номінаціях.
Нагадаємо, YUNA – єдина всеукраїнська професійна музична премія. Переможців визначає журі у складі 150 музичних експертів: фахівців зі сфер радіо, телебачення, преси, саунд-продюсування, менеджменту артистів і організації музичних подій.
Абревіатура YUNА розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards – щорічна Українська Національна Премія. Церемонія проводиться з 2011 року.
Відзначимо, що за роки існування премії YUNA вже з'явилися переможці-рекордсмени. Так, абсолютним рекордсменом стала Джамала, яка зібрала сім статуеток. На одну менше отримав Святослав Вакарчук з групою "Океан Ельзи".
Кращий електронний хіт:
Кращий хіт у жанрі хіп-хоп:
Відео оголошення переможців:
Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому, 2018 році тріумфаторами премії YUNA стали співак MONATIK і група The Hardkiss, які отримали найбільшу кількість нагород.
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