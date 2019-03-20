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"Мрію про зустріч "у верхах": Галкін здивував заявою про Зеленського

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Російський шоумен Максим Галкін заявив, що із захватом ставиться до рішення коміка Володимира Зеленського балотуватися на пост президента України.

Також чоловік Пугачової зазначив, що "мріє зустрітися у верхах" із засновником студії "Квартал 95" Зеленським, при цьому іронічно згадав і вірменського коміка, зірку Comedy Club Гаріка Мартиросяна, натякаючи на те, що останньому варто було б подумати про політичну кар'єру в Вірменії. Про це йшла мова в ефірі шоу Hard Day's Night на телеканалі "Дощ".

"Я прекрасно ставлюся до рішення Зеленського і абсолютно не сміюся над цим. У нас при владі в деяких державах перебували такі індивідууми... А Володя Зеленський – дуже розумна людина. Йому висувають претензії, що у нього немає економічної програми. А скільки розікрали ті, у кого вона була!" – висловився Галкін.

Галкін і Зеленський

Галкін і Зеленський

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Також Максим зіронізував про свою можливу політичну кар'єру. Він зазначив, що багато пострадянських країн "потребують професійних клоунів", при цьому додав, що було б не дивно, якби в майбутньому в президенти Вірменії балотувався ще один відомий комік Гарік Мартиросян.

Максим Галкін на телеканалі "Дощ"

Максим Галкін на телеканалі "Дощ"

Скріншот трансляції

"Клоунада, в яку перетворилася політика в колишньому СРСР, потребує професійного клоуна. Я мрію про зустріч у верхах: я, Зеленський і Мартиросян від Вірменії", – підкреслив шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Максим ГалкінВолодимир ЗеленськийГарік Мартиросян
Теги
Выборы 201995 Квартал
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