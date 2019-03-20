"Мрію про зустріч "у верхах": Галкін здивував заявою про Зеленського

Російський шоумен Максим Галкін заявив, що із захватом ставиться до рішення коміка Володимира Зеленського балотуватися на пост президента України.

Також чоловік Пугачової зазначив, що "мріє зустрітися у верхах" із засновником студії "Квартал 95" Зеленським, при цьому іронічно згадав і вірменського коміка, зірку Comedy Club Гаріка Мартиросяна, натякаючи на те, що останньому варто було б подумати про політичну кар'єру в Вірменії. Про це йшла мова в ефірі шоу Hard Day's Night на телеканалі "Дощ".

"Я прекрасно ставлюся до рішення Зеленського і абсолютно не сміюся над цим. У нас при владі в деяких державах перебували такі індивідууми... А Володя Зеленський – дуже розумна людина. Йому висувають претензії, що у нього немає економічної програми. А скільки розікрали ті, у кого вона була!" – висловився Галкін.

Галкін і Зеленський Деловая столица

Також Максим зіронізував про свою можливу політичну кар'єру. Він зазначив, що багато пострадянських країн "потребують професійних клоунів", при цьому додав, що було б не дивно, якби в майбутньому в президенти Вірменії балотувався ще один відомий комік Гарік Мартиросян.

Максим Галкін на телеканалі "Дощ" Скріншот трансляції

"Клоунада, в яку перетворилася політика в колишньому СРСР, потребує професійного клоуна. Я мрію про зустріч у верхах: я, Зеленський і Мартиросян від Вірменії", – підкреслив шоумен.

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